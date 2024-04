Cantero: «Les he pedido a las jugadoras otra mentalidad»

Como no podía ser de otra manera, Carlos Cantero estaba satisfecho con el partido de su equipo, que le ha llevado a unas nuevas semifinales de la Liga Femenina Endesa. «Estoy muy contento con el partido, totalmente diferente al de allí. Enhorabuena al Estudiantes por el playoff. No era fácil lo que hemos hecho aquí empezando con -9. Hemos salido muy bien yendo a por el partido desde el primer cuarto. Pronto hemos pasado de ir -9 a ir que vamos +5. Dependía de nosotras jugar con ese marcador a favor. Les he pedido a los jugadoras que saliesen con otra mentalidad respecto al otro día. En el siguiente playoff necesitaremos a todas las jugadoras», resumió el técnico madrileño.

El encuentro de este sábado nada tuvo que ver con el de Madrid, en el que el Casademont dio una versión alejada de sí mismo. Ayer sí pudo verse a un equipo mucho más competitivo. «Lo que pasó allí no es algo normal en nosotras. Nos hemos caracterizado por una buena defensa. Allí se probaron cosas que no funcionaron. Hoy teníamos cosas preparadas pero tienen que ser complementarias de la defensa individual. Hoy nos ha valido a nivel individual. Atkinson y Leo han estado muy bien ayudadas por las compañeras. El haber cambiado las tornas rápidamente nos ha valido para jugar con otra sensación y presión. Estoy contento en ese aspecto», analizó Cantero.

Quien tampoco falló fue la afición. En un partido que ya no entraba en el abono, el Príncipe Felipe volvió a presentar una gran entrada y, sobre todo, un magnífico ambiente que ayudó al equipo. «Agradezco a la Marea Roja el apoyo. Era nuestra responsabilidad que la marea roja nos apoyara. No era un apoyo gratuito el de hoy, ni había que esperar que se calentase el partido. Han visto cómo ha salido el equipo y nos hemos sumado a esa ventaja. Les agradezco, pese a que era un partido de pago, la cantidad de gente que había hoy», indicó el técnico. El trabajo no está terminado, el Casademont seguirá compitiendo la próxima semana. Este domingo conocerá a su rival en semifinales, con el Valencia como favorito para serlo.