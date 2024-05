Fisac: "Es el partido, no quiero esperar más”

Virtualmente salvado pero todavía obligado a echar cuentas para sellar una permanencia de la que le separa una victoria propia o una derrota de terceros, el Casademont Zaragoza afronta el partido de este domingo (12.30 horas) ante el Manresa dispuesto a acabar de una vez con las cábalas y la incertidumbre. Un triunfo frente a los catalanes (que se juegan su presencia en el playoff por el título) certificaría al fin la continuidad del cuadro aragonés en la máxima categoría del baloncesto nacional, lo que parece hecho desde hace semanas en las que el discurso giró hacia Europa, pero falta aún el sello oficial. “Es un partido clave, nos queda uno y es este. Nada más. Al menos eso es lo que debemos pensar porque si hay algo que solucionar debemos hacerlo ya”, advierte Porfirio Fisac, técnico del Casademont.

Tras la derrota del miércoles en Murcia, el equipo rojillo afronta la cita frente al Manresa consciente de que su rendimiento en casa nada tiene que ver con su fragilidad fuera y, por ello, Fisac apela al factor Príncipe Felipe como punto extra. “Es un momento clave y necesitamos el apoyo de todo el mundo. Nos ha pasado de todo y hay que darle mérito a lo que han hecho estos jugadores, pero ahora debemos ser valientes y positivos y estar todos juntos. Necesito que la gente venga a apoyarnos”, indica el preparador segoviano, que tiene a toda la plantilla en condiciones “aunque a Mark Smith le está costando más recuperarse”.

Pero el Manresa promete ponerlo difícil. “Es un equipo con mucho ritmo y un rival complicado y valiente con jugadores que encaran el aro con mucha determinación y de grandísimo nivel y una gran dirección en todos los sentidos. Pero debemos pelear este partido como si fuera el último. No quiero esperar más, no podemos esperar más”, subraya Fisac, que renuncia a estar pendiente de otros resultados. “Si ganamos estamos salvados. Dependemos de nosotros y no hay que pensar en nadie más”.

Para ello, Fisac confía en que la labor arbitral mejore la del miércoles en Murcia. “Hay cosas de ese partido que no me gustaron nada. Tenemos que ponernos las pilas sobre todo en porcentaje de acierto de tiro de tres, pero también a nivel arbitral en la señalización de algunas faltas en Murcia. Espero que gane el que se lo merezca. Es la primera vez que me siento incómodo en este aspecto”.