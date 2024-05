Porfi Fisac: "No ha sido la despedida que nos hubiera gustado"

Porfi Fisac, entrenador de Casademont Zaragoza, ha reconocido que la derrota ante Covirán Granada no les ha permitido cerrar la temporada ante su afición como les hubiera gustado. "No era la despedida que nos hubiera gustado. En la primera parte hemos estado bastante centrados para frenar su arsenal ofensivo, pero en la segunda la diferencia ha estado en el rebote ofensivo y en el número de pérdidas. Ellos han tenido hasta veinte opciones más y eso se suele pagar", ha analizado.

El segoviano no ha tenido problema en proclamar que su rival había sido "justo vencedor" porque a lo largo de los 40 minutos de partido es "el que menos errores ha cometido". "Sabíamos que se jugaban mucho y no se iban a entregar. El vestuario deseaba ganar pero no hemos metido en los momentos finales", ha dicho.

Fisac no se ha visto sorprendido por un rival del que "sabíamos que cargan bastante bien el rebote", mientras que las pérdidas por parte de sus jugadores las ha achacado "a las prisas que tiene este equipo para meter canasta cuanto antes" a lo que se ha sumado que "hemos cometido demasiados errores en el número de pérdidas".

Del último partido de la Liga Endesa de este domingo en Girona, Fisac ha reconocido que les es "más fácil jugar en el Felipe que en Girona, pero se juegan lo mismo que nosotros e independiente del puesto final hay que tener las ideas claras de lo que nos jugamos y estar preparados para hacer el último esfuerzo".