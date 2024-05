Leo Fiebich ya se entrena con las New York Liberty de la WNBA

Sin apenas descanso Leo Fiebich ya está en Nueva York entrenando con las Liberty, franquicia de la WNBA que tiene sus derechos y con la que aspira a competir en la Liga norteamericana. Para ello debe ser una de las doce elegidas del equipo y eso es algo que tiene más cerca después de que el club haya anunciado cinco cortes (Okako Adika, Jessika Carter, Brianna Fraser, Rita Igbokwe y Stephanie Mawuli), lo que deja la plantilla en 13 jugadoras.

Fiebich firmó su contrato con New York Liberty el pasado me de febrero, aunque la franquicia había adquirido sus derechos un año antes. La germana había sido drafteada por Los Angeles Sparks en 2020 pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido dar el salto después de dos grandes campañas destacando en Europa con el Casademont Zaragoza. Fiebich ha sido proclamada MVP de la Liga Femenina Endesa en estas dos campañas y este curso ha formado parte también del mejor quinteto de la Euroliga.

La WNBA se disputa en verano, por lo que Fiebich podrá disputar la temporada en Europa al término de la misma. Además, en verano disputará los Juegos Olímpicos con Alemania tras lograr la clasificación para la cita más importante del deporte por primera vez en su historia. Fiebich tiene una oferta de renovación del Casademont Zaragoza encima de la mesa, pero también cuenta con el interés del Valencia, entre otros.