La previa del Girona-Casademont: la última bala

Último viaje, última jornada, última oportunidad para dar un pasito más en la clasificación y pelear por el undécimo puesto para tener un sitio en la previa de la Champions. Pero, a diferencia del viernes, el Casademont Zaragoza ya no depende de sí mismo este domingo en Gerona (18.30). Debe ganar, por supuesto, algo que no logra fuera de casa desde diciembre, pero también esperar que no lo hagan el Bilbao ante el Barça y el Andorra frente al Valencia. Solo así podrá quedar por delante de todos ellos. En cambio, una derrota podría incluso condenarle al decimoquinto lugar si el Breogán gana en Murcia.

El triunfo permitiría al conjunto aragonés empatar a 13 victorias con su rival, el Girona, al que adelantaría por el average particular. El equipo aragonés tiene el desempate ganado con el Bilbao y perdido con el Andorra y el Breogán, aunque en el caso de múltiples empates se tienen en cuenta los resultados entre todos los implicados, por lo que la diferencia de puntos en Gerona también podría ser decisiva.

En cualquier caso, todas esas opciones pasan por que el Casademont consiga la victoria. El equipo de Porfirio Fisac viene de caer contra el Covirán Granada en casa en otro decepcionante partido, perdiendo de nuevo una gran oportunidad de asomar la cabeza en la clasificación, como ya le ocurriera frente al Andorra en la primera vuelta. Las dos veces ha sucedido en el Príncipe Felipe. Por contra, el Girona de Fotis Katsikaris llega al duelo con tres victorias seguidas, la última en la pista del Gran Canaria, en un esprint final que le ha permitido soñar con Europa una vez lograda la salvación.

El conjunto aragonés ha protagonizado una pobre segunda vuelta en la que solo ha logrado cuatro victorias, pero aún tiene la última oportunidad de lograr el objetivo del club y poder aspirar a una competición europea. Fisac podrá contar, en principio, con todos sus jugadores pese a que Bell-Haynes se llevó un par de golpes frente al Granada. Katsikaris tiene las dudas de Yves Pons, ausente por motivos personales en los dos últimos duelos, e Iroegbu, y la baja segura, por lesión, de Kenny Chery.

Para lograr su objetivo el Casademont Zaragoza deberá mejorar bastante sus prestaciones en Fontajau y aplicarse con mayor intensidad tanto en defensa como en ataque. El objetivo europeo, tan importante para el club, bien merece un último esfuerzo. El deseo del Casademont es regresar a la Champions League pero, si no, repetiría en la FIBA Europe Cup. No obstante, el decimoquinto puesto complicaría bastante la situación porque para este torneo no pueden clasificarse los equipos que terminan en el último tercio de la clasificación de sus respectivas Ligas. El curso pasado tuvo que acceder a través de una invitación y disputando la fase previa. Por eso es tan importante acabar la temporada con una victoria.