Leo Fiebich debuta en la WNBA con dos puntos y victoria

Leo Fiebich entró este lunes en el ‘roster’ final de las New York Liberty y esta madrugada ya ha debutado con su nuevo equipo. Tras abandonar las filas del Casademont Zaragoza hace apenas unas semanas, la jugadora alemana ya se ha vestido los colores del conjunto neoyorquino en la victoria ante las Washington Mystics por 80-85 en la pista del Entertainment & Sports Arena.

La jugadora alemana, reciente MVP de la Liga Femenina Endesa por segunda temporada consecutiva, ha consumado su debut con una actuación discreta. En los 13 minutos que estuvo sobre el parquet, la ex rojilla sumó dos puntos, dos rebotes, una asistencia y un robo. Además, no estuvo acertada desde la línea de tres donde erró los dos tiros que lanzó a canasta. Unas cifras con las que obtuvo un 0 de valoración en su estreno en la liga estadounidense.

Fiebich firmó su contrato con New York Liberty el pasado me de febrero, aunque la franquicia había adquirido sus derechos un año antes. La germana había sido drafteada por Los Angeles Sparks en 2020, pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido dar el salto después de dos grandes campañas destacando en Europa con el Casademont Zaragoza.

El debut de la alero se dio contra un equipo donde se encuentra jugando una vieja conocida de la afición rojilla. La belga, Julie Vanloo, que llegó a la disciplina zaragozana en el verano del 2020 donde se convirtió en el segundo fichaje del equipo de Carlos Iglesias, también ha dado el salto a la máxima competición femenina de baloncesto tras acabar la temporada en las filas del Galatasaray donde ha promediado 13 puntos, 2.9 rebotes y 8.6 asistencias.