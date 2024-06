Carlos Cantero: "Vega y Leo son imposibles de reemplazar, cuanto antes nos olvidemos de eso más nos gustará la plantilla que tenemos"

-Han sido los más rápidos en el mercado. ¿Tenían las ideas muy claras de lo que querían?

-El mercado se mueve muy rápido y las cosas han ido saliendo. Quizá es que simplemente hemos sido los más rápidos en anunciar las cosas pero todos los equipos están muy avanzados.

-¿Qué valoración hace de la plantilla sobre el papel?

-Es una plantilla con recorrido, con físico, versátil, que va a ser muy divertida de entrenar y de ver jugar. Al menos esa es la idea.

-¿En qué mejora con respecto a la de la temporada pasada?

-Siempre es difícil mejorar el año anterior con respecto a la plantilla porque es cierto que los éxitos que vamos cosechando hacen que se revalorice tanto la plantilla que es complicado mantener a todas las jugadoras. Todos los años nos reinventamos y este es uno más. Siempre se intenta dar ese pasito adelante. Si mejora a la del año pasado es algo que ya se verá. Quizá esa versatilidad hace que podamos cubrir esas bajas importantes que hemos tenido y que son muy difíciles de cubrir, casi imposibles de reemplazar, y se da un poco de vuelta al tema táctico, al estilo de juego, dando importancia a la versatilidad de las jugadoras. Ganamos en ciertos aspectos físicos, puede que no de altura en las exteriores, pero sí en fondo físico, fuerza, versatilidad, y eso creo que es un pasito adelante. Luego hay muchos factores que pueden llevarle a ser un equipo de nivel muy similar al del año pasado.

¿Alguna de las nuevas incorporaciones puede sorprender a la afición?

-Somos un equipo que tiene que buscar ese perfil que quizá no llame la atención a otros equipos y nos haga competir al máximo nivel. Hay jugadoras que deben ilusionar a la grada como Mima, como Pueyo, son jugadoras con mucho potencial que no se ha visto en la Liga. A mí es un factor que me motiva mucho, poder entrenar a estas jugadoras con ese potencial, con ese talento, que quizá el público no conoce tanto y que está por explotar.

-Hablaba de bajas importantes. ¿Cómo se pueden suplir las ausencias de Vega como capitana y de Leo en la pista?

-Es imposible. Sobre todo las bajas de Vega y de Leo, por unas cosas o por otras, son jugadoras imposibles de reemplazar, entonces creo que cuanto antes nos olvidemos de buscarles el reemplazo, más nos gustará el equipo que tenemos este año. No podemos centrarnos en buscar un reemplazo que no existe para Vega, con todo lo que era Vega, ni el de Leo, que económicamente no es posible y no lo hay. Entonces se busca otra forma de equipo sin contar con esas piezas que, sin embargo, intentamos mejorar. En mi caso me duele también la baja de Gulbe, que es una jugadora con la que sí contábamos al principio pero que al final fue difícil de renovar y se han buscado otros perfiles similares a ella y las jugadoras que vienen como Nystrom y Mawuli son jugadores con experiencia y motivantes para entrenar. La verdad es que me gustan esos recambios.

-¿Las capitanas serán Mariona y Oma?

-Sí, serán unas capitanas diferentes a lo que era Vega. Mariona funciona porque es Mariona, no porque va a hacer lo de Vega. Les voy a pedir a las jugadoras que sigan siendo ellas mismas, que Mariona siga siendo Mariona y Oma siga siendo Oma. Vega desde la distancia nos dará ánimos y fuerzas pero el equipo en ese aspecto no será el mismo. Pero eso es entendible, lo sabemos todos y estamos preparados para dar ese siguiente paso en el proyecto una vez este tipo de jugadoras ya no están en él.

-¿Cuándo estará disponible Helena Oma?

-Por ahora vamos siguiendo plazos. Tiene que estar tranquila, la plantilla es larga y en el exterior tenemos jugadoras capaces de ocupar esa posición para que ella se recupere tranquila y bien que es lo importante. Es pronto para decir si vamos en buen camino o lentos. Estamos preparados para si vamos lentos actuar, si vamos bien contar con ella. Lo importante es que se recupere bien y vuelva en plenas condiciones.

-¿Qué supone el regreso de Gatling?

-Con Christelle estaba muy contento pero no somos un equipo que nos podamos permitir que una poste titular tenga esos problemas de rodilla y no esté al 100% cada partido e incluso restringir partidos y entrenamientos. Para el juego que me gusta es importante contar con bases de calidad, la dupla que tenemos me gusta mucho, y luego un juego interior dominante que ayude a Nerea a seguir creciendo. Contando con esa pareja de bases y de cincos mejoramos un poco el año anterior. Vuelve una jugadora que si la define una palabra es dominante y para mí es muy importante contar con una jugadora así.

-¿Por qué han decidido contar con cuatro pívots?

-Hablaba antes de la versatilidad, estamos contando jugadoras para un único puesto y perfectamente podemos tener un juego con dos postes como pueden ser Melisa y Gatling o Nerea y jugar con cuatro pequeñas con Nystrom, Mawuli e incluso Atkinson al cuatro. Hemos planteado una estructura de juego dando importancia a esa versatilidad. Melisa puede hacer el cuatro y el cinco por su altura, tenemos dos cincos, Nystrom y Mawuli al cuatro e, incluso, jugar con cuatro pequeñas. No creo que haya ningún problema con eso, al revés, puede ser un equipo que juegue a otra velocidad.

-¿Será un año importante para la evolución de Nerea Hermosa?

-Sí, el año pasado Nerea iba en una progresión muy buena pero le afectó mucho el hecho de que Diallo no pudiera completar todos los entrenamientos porque no es lo mismo entrenar el uno contra uno con una jugadora como Diallo que contra Serena. Ahora contar con una poste como Gatling a su lado va a contribuir mucho a su crecimiento y a que su evolución sea positiva. Ya va a ser un año más de experiencia y tiene que dar un paso adelante tanto ella como otras jugadoras jóvenes como Pueyo.

-Por lo que dice, ¿veremos un Casademont diferente en su juego?

-Sí, evidentemente hemos tenido que olvidarnos de jugadoras muy importantes para tener que hacer otro tipo de juego con el perfil que hemos podido fichar, que son jugadoras muy buenas. Pero hay que adaptar el juego a lo que tenemos. Desde el staff técnico también tenemos que tener esa versatilidad para aprovechar los puntos fuertes que tenemos.

-Conociéndole, la defensa seguirá siendo innegociable.

-Exacto, ese creo que es uno de los puntos en el que mejoramos porque vamos a tener un equipo más rápido, más intenso. Cambiamos una alero que era la máxima reboteadora como Leo por una cinco dominante, entonces este año los rebotes más que las exteriores los cogerán las interiores ayudadas por las exteriores, tenemos bases altas y al final en defensa vamos a ser más intensas, vamos a apretar más, tendremos mejor defensa del uno contra uno, del pick and roll, una poste dentro que nos va a tapar los espacios muy bien. Creo que mejoramos defensivamente como equipo. Siempre intentamos sumar en ese aspecto porque cuando defiendes bien, atacas mejor. A lo mejor las jugadoras que hemos perdido su punto débil era la defensa y las que hemos traído lo hacen mejor.

-Cada temporada han ido mejorando un poco más la anterior en todas las competiciones, ¿cuál es el desafío para la próxima?

-El objetivo ha llegado un punto que es mantener lo que estamos haciendo. Si llega algún título pues estupendo, si podemos llegar a finales mejor, si podemos estar compitiendo por estar en los puestos de arriba fantástico, tener derecho a ser cabezas de serie en la Copa y en el playoff, en Europa a competir e intentar sacar los máximos partidos posibles. Ser un equipo muy duro de batir en el Felipe. El objetivo creo que debe ser mantenernos, estamos lejos de poder hacer un equipo con el presupuesto de un Valencia para poder hablar de que tenemos que ganar un título pero sabemos lo que es el éxito de estar siempre arriba y es un poco lo que hemos construido los últimos años y queremos conservar este.

-El Valencia parece cada vez más inalcanzable.

-Todos crecemos un poquito y otros a pasos agigantados. Es lo que falta para poder ir a por un título, pero el objetivo es seguir dando guerra en la parte de arriba. Si estamos peleando por la parte de arriba significará que estamos ganando más que perdiendo, que es lo que se busca siempre.

-Otro objetivo será mantener enganchada a la afición.

-Ese es y será siempre el objetivo principal. Una cosa es el tema deportivo y otra el tema social que, en nuestro caso, prioriza sobre el deportivo. Si mantenemos o superamos como hacemos cada año esa afluencia de público significa que las cosas van bien. Ganar será un objetivo secundario que dependerá de la unión con la grada, de que la gente disfrute y quiera venir los miércoles, los domingos, y si vienen será porque lo estamos haciendo bien.

-¿Había vivido un crecimiento similar en cuanto a impacto social?

-No, ninguno. Me acuerdo de mi primer partido en casa contra el Leganés, que no sé si llegamos a 1.100 personas, y ver cómo ha ido creciendo partido a partido, competición a competición, cómo ha crecido la sección femenina y la afluencia de público hasta llegar a esa media de 4.000 y 5.000 personas, que haya que pagar entrada y venga la misma cantidad, que el día del baloncesto aragonés se batan récords, en la Copa de la Reina… El crecimiento ha sido brutal y así llega a la plantilla.

-¿Eso se nota a la hora de ir al mercado de jugadoras?

-Sí se nota, sí. Evidentemente nada gana al tema económico, es lo más importante para la jugadora casi siempre. Más allá de eso llama el tema deportivo, lo que le llega a la jugadora sobre el club, el staff técnico, la gente que va al pabellón, la repercusión mediática, todo eso llama a las jugadoras para mejorar y crecer aquí y para quedarse o dar un salto hacia otros retos. Es un atractivo para el mercado que tenemos ahí ganado.