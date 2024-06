El Casademont Zaragoza más madrugador

Este domingo es 30 de junio, fecha significativa en el deporte profesional porque señala el cierre oficial de una temporada, el final de muchos contratos y el momento de poder firmar los nuevos con los jugadores que quedan liberados. A estas alturas es habitual haber anunciado las salidas, por aquello del final de los contratos, y las renovaciones realizadas. Eso no quiere decir que no haya ya trabajo adelantado en materia de fichajes, pero la publicidad de esos acuerdos suele hacerse a partir de julio. Sin embargo, el Casademont Zaragoza ha hecho oficiales ya cuatro llegadas, algo que no había sucedido nunca antes en su trayectoria en la ACB.

Ya es oficial que el club ha firmado acuerdos con el pívot Jilson Bango, los escoltas AJ Slaughter y Joaquín Rodríguez y el base Marco Spissu. Todos ellos han firmado dos, tres y hasta cuatro años con el Casademont. Además, ha conseguido también las renovaciones de Bell-Haynes, Yusta y González. Siete movimientos, todos de gran calado, antes del inicio oficial de la nueva temporada hoy lunes. También están comunicadas ya las salidas, Rati Andronikashvili, Mark Smith,Thad McFadden y Finn Delany. Queda por resolver la situación de Mitchell Watt.

El curso pasado la entidad aragonesa también tenía mucho trabajo adelantado antes del 30 de junio, y ya había anunciado el fichaje de Bell-Haynes, renovado a Jovic y Simanic y tenía firmados a Morgan y Meindl, pero estos rompieron su contrato sin llegar a incorporarse al equipo haciendo uso de una cláusula para ello. Este año el Casademont ha tomado medidas para que no ocurra algo similar y tener que rehacer el equipo dos y tres veces.

Así, a 1 de julio la plantilla de la que dispondrá Porfirio Fisac cuenta ya con once jugadores. Hay tres bases, Bell-Haynes, Spissu y Cuevas, tres escoltas, AJ Slaughter, Joaquín Rodríguez y Lucas Langarita, dos aleros, Santi Yusta y Miguel González, dos ala-pívots, Emir Sulejmanovic y Yoanki Mencía, y un cinco, Jilson Bango. Además, negocia para la llegada de Bojan Dubljevic. A estos hay que sumar los nombres de Álex Moreno y Youssouf Traoré, a los que el EBA se les empieza a quedar pequeño. Con ocho exteriores habrá que esperar a ver cuál es la configuración final de la plantilla que decide el cuerpo técnico.

La plantilla no está cerrada, ni mucho menos, pero sí está muy avanzada. Más que nunca. El año pasado a estas alturas solo se había anunciado un fichaje, el de Bell-Haynes, y las renovaciones de Jovic y Simanic, así como el adiós antes de llegar de Leo Meindl. Hace dos veranos la única incorporación confirmada en junio fue la del entrenador Martin Schiller. Un año antes también era el entrenador, en este caso Jaume Ponsarnau, el único anuncio antes del 30 de junio. Los técnicos, y lógicamente también las salidas por finalización de contrato, son las únicas constantes.

Para encontrar otro fichaje comunicado antes de julio hay que remontarse a 2017 con Lovro Mazalin. Un año antes sucedió con Larentzakis, pero el griego se marchó también antes de llegar. Kevin Lisch en 2014, Damjan Rudez en 2013 y con Pablo Aguilar y Jacob Burstchi en 2011 son los otros precedentes . El resto de fichajes han llegado siempre en los meses de julio y agosto, incluso alguno en septiembre.