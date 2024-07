Porfirio Fisac: "Langarita tiene muy difícil jugar, no voy a regalar nada"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha hablado por primera vez desde que acabase la temporada, y ha podido confirmar que "la plantilla está cerrada" tras los nuevos fichajes, renovaciones y las salidas de varios jugadores. Además, ha sido crítico con Lucas Langarita, a quién ve con pocas posibilidades de minutos esta temporada. En cuanto a los objetivos de este año, Fisac tiene claro que el principal es "pelear por más cosas que los dos últimos años".

Tras un mercado cargado de fichajes para el Casademont Zaragoza, su técnico ha explicado la idea que ha tenido el club a la hora de confeccionar la nueva plantilla: "La satisfacción más grande es que hemos hecho la plantilla que el club quería y con las ideas que la parcela deportiva queríamos. Hemos formado una plantilla diferente a la de otros años en el aspecto de que hemos dado una parte de veteranía, conocimiento y talento junto a la otra mitad de la plantilla más enfocada a gente joven, con hambre e ilusión. Con esto queremos buscar un equipo más competitivo y volver a pelear por más cosas que los dos últimos años que llevo yo aquí. Desde el club queremos intentar preparar un proyecto a corto o medio plazo donde estos veteranos más consolidados nos den desde ya una participación competitiva importante y que esta gente joven que tiene un futuro por delante tengan esas posibilidades de hacernos crecer y saber hasta donde podemos luchar", cuenta Fisac. En cuanto al estado actual de la plantilla, el entrenador ha podido confirmar que está cerrada.

Fisac ha demostrado tener mucha confianza en la plantilla que ha podido conformar el club este año, como ha indicado: "Creo que está compensada, debilidades espero que no tengamos. Lo que más me gusta es la mentalidad de la gente veterana. He hablado con Trae, con Dubljevic y todos muestran mucha ilusión por jugar en Zaragoza y a mí me hace sentir orgulloso que quieran hacer que este club crezca. Y luego la parte joven, de Mencía, Parrado, Miguel, Joaquín que lo primero que tienen que hacer es morder, necesito esa hambre y que empujen".

Por otro lado, ha hablado de las renovaciones de dos jugadores claves para el equipo como son Trae Bell-Haynes y el capitán rojillo Santi Yusta: "El club ha hecho un esfuerzo importante manteniendo a algunos jugadores como ellos. Son básicos para nosotros, pero también el conservar a jugadores como Sulejmanovic o Miguel González también nos da estabilidad. La renovación de alguno de ellos nos ha reportado tranquilidad y que la gente se identifique, por eso muchos de los contratos van encaminados a que nuestra Marea Roja se identifique con los jugadores", comenta.

Aunque para otros jugadores, el entrenador rojillo ha sido más duro, como en el caso de Lucas Langarita, quién va a tener complicado el tener minutos a lo largo de la temporada en un puesto con mucha competitividad: "Durante mucha parte del verano le estuve aconsejando y ayudando a que buscara una equipo para ir cedido y en el que pudiera jugar muchos minutos, pero él se ve con fuerzas de poder competir los minutos en el día a día. Ya le he dicho que ahí está Slaughter, los dos bases, y un jugador como Joaquín, que ha demostrado en la LEB que tiene un nombre. Tiene muy difícil el jugar y el competir, pero él ha decidido esa opción y yo le apoyo, pero en ese aspecto este año es un año vital y que lo más necesario para él es jugar minutos y aquí lo primero que tiene que hacer es competir, y después jugar porque yo regalar no voy a regalar nada”, sentencia Fisac.

En el caso de Yoanki Mencía, su técnico tiene mucha confianza depositada en él, por lo que le va a exigir un ritmo muy alto este año: "Yoanki es un hombre en el que creemos y confiamos los entrenadores como un alguien que puede dar el salto a americano, pero tiene el listón más alto que ninguno, y es el que tiene que trabajar más que ninguno porque es un grandísimo jugador y lo quiere demostrar. La oportunidad la tiene", explica.

También ha tenido palabras de agradecimiento para su exayudante Sergio Lamúa, quién salió del club zaragozano el pasado domingo: "Personalmente, me destrozó, era algo que no esperaba. Han sido cinco años juntos aquí y los últimos pasándolo mal. Este año yo quiero disfrutar y le he dicho que se va a perder el año en el que vamos a volver los dos a sentirnos realmente fuertes. Quiero agradecer todo lo que ha hecho, me ha ayudado y apoyado, pero también comprensión en cuanto a su decisión de querer ser primer entrenador, me parece correcto y es mi amigo íntimo", indica el técnico.

Por último, ha comentado al primero de los rivales del Casademont Zaragoza en la FIBA Europe Cup, el Bursaspor turco: "El primero que conocemos es un rival de cuidado, Bursaspor es un equipo turco de muy buen nivel y al que me he enfrentado alguna vez y, por tanto, son importantes. Nos toca alguno que baje de cruce de Champions, por lo que será un equipo de buen prestigio". En cuanto al objetivo este año en Europa, Fisac ha sido claro y prefiere ir partido a partido viendo donde puede estar el equipo: "Aquí hay que ser claros, hay que ir cada ronda a intentar quedar lo más arriba posible y a ser ganadores. No sé hasta donde llegaremos, porque el año pasado se nos cruzó en cuartos el campeón", indica.