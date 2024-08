Borisa Simanic pide ayuda para encontrar equipo: "Me siento olvidado"

Borisa Simanic no encuentra equipo y empieza a sentirse "olvidado". El ala-pívot serbio, desvinculado el mes pasado del Casademont Zaragoza, ha lanzado un SOS en sus redes sociales porque no encuentra dónde continuar con su carrera deportiva después de un año en blanco recuperándose de la pérdida de un riñón que sufrió hace un año durante el Mundial de baloncesto. "Estoy seguro de que estaré preparado para continuar mi carrera, pero aún no sé dónde porque es muy difícil encontrar un club que contrate a un jugador con una lesión así", ha escrito el serbio en X.

Simanic pretende continuar con su carrera deportiva en casa para poder estar más vigilado por los servicios médicos de la selección serbia. "Mi deseo es que sea en algún lugar de Serbia, porque allí está el Dr. Gaga, en quien tengo plena confianza. Para lograrlo necesito la ayuda de la Federación y del Estado para conseguir un contrato adecuado. Hasta ahora he hecho algunas promesas, pero eso es todo. Poco a poco me siento olvidado", continúa el jugador.

Borisa Simanic fichó por el Casademont Zaragoza en 2022 y, tras un largo periodo de adaptación, el serbio terminó la temporada en un gran estado de forma y rendimiento. Tanto, que el club decidió renovarle, junto a Stefan Jovic, su gran apoyo en el vestuario, para la temporada 2023-24. Pero durante el Mundial sufrió un codazo de un jugador de Sudán del Sur que le llevó al hospital, donde tuvo que ser intervenido en dos ocasiones, la segunda para extirparle un riñón, y se temió por su vida.

El jugador empezó a continuación un largo proceso de recuperación en el que tuvo que estar tres meses en absoluto reposo y después comprobar sus parámetros médicos para poder empezar a realizar actividad deportiva. Completó toda su recuperación en Serbia, visitando Zaragoza tan solo en una ocasión, y, aunque el club estuvo pendiente de una posible reincorporación, esta no fue posible. Finalmente Simanic no regresó al Casademont y terminó su vinculación con el club aragonés.

La temporada que pudo jugar, la 2022-23, disputó un total de 33 partidos, con un promedio de 6,9 puntos, 3,5 rebotes y 7,8 de valoración. Ahora Simanic busca dónde continuar su carrera deportiva, frenada en seco por un desafortunado lance en el Mundial hace un año.