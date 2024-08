Jilson Bango: "Es una oportunidad muy grande y quiero demostrar lo que puedo hacer"

Esta mañana Jilson Bango ha hablado por primera vez tras su fichaje con el Casademont Zaragoza, después de pasar el reconocimiento médico. El angoleño ha podido expresar sus ganas por comenzar este nuevo reto en España y trabajar duro para el equipo, además de describirse como un jugador al que le "gusta mucho luchar rebotes y defender".

Bango ha explicado lo que significa para él poder jugar en España, después de su paso por la Bundesliga alemana: "Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Me gusta Zaragoza, pero sobre todo España porque cuando yo era niño me gustaba la idea de jugar aquí. Hablé con mi agente para conseguir jugar en este país y me apareció la oportunidad de estar en Zaragoza. Muy contento y feliz por estar aquí”.

El pívot ha afirmado que una de las ventajas de jugar en España es que va a poder comunicarse en español con sus compañeros, algo que en su pasada etapa en Alemania no pudo hacer del todo bien: “Yo creo que va a ir muy bien, porque cuando yo jugaba en Alemania tenía que hablar inglés y no tengo muy buen nivel. Pero aquí en España estoy muy contento porque puedo hablar un poquito español, ya que gracias a un compañero de un equipo aprendí el idioma con él”.

También se ha descrito brevemente con algunas de sus fortalezas como jugador y lo que puede aportar al equipo: “Yo soy un jugador al que le gusta mucho luchar por rebotes y defender. Estoy para dar lo mejor de mí. Es una oportunidad muy grande y quiero demostrar lo que puedo hacer”.

En cuanto al equipo y su técnico Porfirio Fisac, el angoleño ha afirmado que no conoce todavía a ninguno de ellos, pero que espera que dentro de poco pueda hacerlo. Sobre todo, ha destacado que de la Liga Endesa conoce a Tavares, con quién ya se ha enfrentado en alguna ocasión con su selección: “Yo conozco a Tavares, es un jugador excelente y ya jugué contra él y es muy bueno. Tengo ganas de volver a jugar contra él”, ha indicado el pívot rojillo.

Para él, su principal objetivo es trabajar y ayudar en todo lo que pueda al equipo, mostrándose con muchas ganas de empezar: “Primero quiero trabajar duro y ayudar a mi equipo a ganar partidos y conseguir muchas cosas buenas. Juntarme lo más rápido posible con mis compañeros. Quiero dar lo mejor de mí y trabajar”, ha explicado.

Tras firmar un gran preolímpico en Valencia, en el que se enfrentó a la selección española y sumó 15 puntos y 9 rebotes, el angoleño ha confesado que paró "por mucho tiempo y debe "volver a coger ritmo en esta pretemporada.