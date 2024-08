Arnau Parrado no supera el reconocimiento médico con el Casademont Zaragoza

Arnau Parrado no jugará finalmente en el Casdemont Zaragoza. El club ha informado este martes de que el interior no formará parte del equipo de Porfirio Fisac tras no superar el reconocimiento médico que ha llevado a cabo estos días en la capital aragonesa. Parrado era una de las seis caras nuevas del conjunto aragonés y había firmado un contrato por tres temporadas procedente del Tizona Burgos.

Es el primer contratiempo para el club aragonés antes incluso de comenzar su pretemporada, cosa que hará al completo el próximo lunes, y que le obliga a volver al mercado para buscar un jugador de perfil similar al de Parrado. Es decir, un jugador que complete el juego interior del equipo y que cumpla con la condición de jugador de formación local.

"Arnau Parrado no formará parte de la plantilla de Casademont Zaragoza al no superar el reconocimiento médico realizado, finalizando de forma anticipada el compromiso firmado por ambas partes para las próximas tres temporadas. Basket Zaragoza desea al jugador una pronta recuperación y suerte para sus próximos retos personales y deportivos", ha informado la entidad en su página web.

Parrado fue el último de los seis fichajes anunciados por el Casademont Zaragoza, el pasado 12 de julio. Su incorporación, abonando la cláusula de rescisión para desvincularse del Tizona, obedecía a la necesidad de completar el juego interior y ser el quinto pívot tras Sulejmanovic, Mencía, Bango y Dubljevic, así como poder contar con los jugadores de formación local demandados tanto por la ACB (cuatro) como por la FIBA (cinco) para sus respectivas competiciones.

Formado en el Joventut de Badalona, pasó por el Lucentum Alicante y el pasado curso fue uno de los jugadores destacados del Tizona Burgos promediando 10,6 puntos, 4,1 rebotes, 1,3 asistencias y 9,4 de valoración en la fase regular y 12,5 puntos, 3,5 rebotes, 0,7 asistencias y 9,5 de valoración en el playoff de ascenso, siempre jugando en torno a los 22 minutos por partido.