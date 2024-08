Matías Lescano: «Tenemos que intentar sacar varios Aday Mara y que el club los pueda disfrutar»

¿Cómo ha sido la vuelta a casa?

Primero, sorprendido porque no me esperaba esta llamada. Con mucha sorpresa pero también con mucha alegría. Pienso que es un reto importante y lo tomo con muchas ganas. Y volviendo a casa, que también es especial.

Ya venía trabajando con la base en Cuarte y en el Casablanca.

Empecé en Cuarte como entrenador en 2018 y fui subiendo poco a poco. He hecho una escala porque empecé con chicos benjamines y este último año entrené en júnior y en Primera Nacional en Casablanca. Así que he hecho una escala progresiva, creo que bien hecha, como creo que debe hacerse. Y ahora me llega esto que es un paso importante.

Llega a un club que ya funciona, ¿quiere cambiar mucho o poco de lo que se hace?

Somos dos personas porque también está Carlos (Iglesias) en la parte femenina. Y la idea es mantener algunas cosas y otras hacerlas a nuestra manera, digamos. Trabajando en conjunto para que tanto el masculino como el femenino vayamos por el mismo camino. Mantendremos cosas e intentaremos aportar otras.

Creó el Factory Lab para trabajar la técnica individual. ¿Es una de las cosas que quiere implementar ahora en el club?

Entrenando cuatro veces a la semana como se hace aquí da tiempo, sobre todo al principio, de trabajar técnica individual. Son cuatro entrenamientos de hora y media, da tiempo a todo. Son cosas que se pueden hacer y que creo que son importantes para los chicos y las chicas.

¿Cuál es el objetivo, solo formativo, también deportivo?

De todo un poco. Está claro que lo que se va a buscar siempre es formar jugadores e intentar aportarlos al primer equipo. Ojalá que podamos sacar muchísimos jugadores que lleguen al primer equipo, tanto masculino como femenino. Al final lo fundamental creo que es que los chicos disfruten el camino y el proceso de aprender. Este camino pueden ser dos, tres, cuatro o diez años en el Casademont y lo tienen que disfrutar. Si en algún momento no siguen en el club que piensen ‘han sido tres años maravillosos y he aprendido en el lado deportivo y el humano’, que es algo que queremos apuntalar también con Carlos. Al final estamos trabajando con chicos y chicas de doce, trece, quince años y esa parte es fundamental.

Material delicado.

Y más en esta época que hay muchas cosas y tenemos que aportar nuestro grano. Tengo un hijo de catorce años y sé cómo están las cosas, por eso tenemos que intentar que disfruten de esta etapa.

Tendrá que estar en perfecta coordinación con Porfirio Fisac.

Sí, sí, con Porfi, la cantera tiene psicólogo, tiene sus preparadores físicos, sus fisioterapeutas, esto no deja de ser un trabajo en equipo. Igual que le exigimos a los chicos que esto es un deporte de equipo nosotros también tenemos que ir juntos para que sea más fácil.

Lo habitual es que los canteranos ayuden al primer equipo, incluso desde el principio.

Sobre todo pensando en el equipo que va a jugar en Tercera FEB, que sigan cierta dinámica parecida al ACB en cuanto a manera de jugar y la forma de entrenamientos. Esta semana es un poco para eso, los chicos que han empezado hoy (por este lunes) son de la cantera salvo tres del equipo ACB y un poco es que ellos vean cómo trabaja el primer equipo y nosotros intentar copiar eso para el equipo de Tercera FEB y el júnior.

Usted va a dirigir a ese equipo de Tercera FEB también.

Sí, voy a estar ahí. A lo mejor no puedes copiarlo todo pero sí ciertas cosas para que cuando Porfi me diga necesito dos chicos, cuando lleguen sepan lo que se van a encontrar. Esa es un poco la idea. Que no se encuentren cosas raras. Que vivan la experiencia de la dinámica ACB y que sepan que si se esfuerzan y hacen bien las cosas van a estar ahí.

¿Conocía a Felipe Minzer?

Lo conocí porque hemos jugado en contra los dos últimos años, él en el Casademont y yo en el Casablanca. Ahora lo conoceré más personalmente. Conocía a su padre, que fue jugador, pero a Felipe lo conocí cuando vino a Zaragoza.

¿Él sabe quién es ‘El Bicho’?

No sé, creo que ahí hay ya un desfase de épocas (ríe), creo que no me ha visto jugar. Yo terminé en 2018 y él tendría 8 años o así.

Han incorporado al pívot cubano Anthony Rodríguez. ¿Qué esperan de él?

Tiene 2,10, es de 2006, primer año de sénior, la verdad es que está muy bien. Nos va a dar una buena mano al equipo de Tercera FEB. Como todos, hay que trabajarlo, hay cosas que mejorar, pero si trabaja creo que este año puede ayudar al ACB en los entrenamientos. Al final tiene un contrato de cinco años y buscamos eso, trabajar con él para que en algún momento pueda estar en el equipo ACB.

Las nuevas opciones que se abren en la NCAA para los jugadores jóvenes, ¿en qué lugar deja a las canteras de los clubs?

Es complicado. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo que es formar a los chicos. Si llega el momento que viene una Universidad, habrá que ver qué se puede hacer, porque ahora creo que los clubs están un poco desamparados. Mi trabajo, con el resto de entrenadores, sigue siendo formar a los chicos. Si se los lleva una Universidad es que hemos hecho un buen trabajo y ojalá los clubs tengan alguna herramienta para que no pase o, si pasa, tengamos alguna compensación. Pero no es algo solo del Casademont, afecta a todos los clubs. Será cuestión de las federaciones, incluso de la FIBA, de ver alguna manera de tener esa compensación. Al final es trabajarlos para que los disfruten otros. Es un tema complicado.

¿Ahora mismo, cómo se puede evitar un caso Aday Mara?

Es el caso Aday pero le ha pasado también al Joventut con sus mejores jugadores, al Madrid, es complicado. Al final tendrán que entrar las federaciones y la FIBA, que son los que pueden hacer algo. Yo creo que los clubs tienen que tener cantera, más allá de este tema. Tienes que trabajarlo y si se lo lleva una Universidad es malo para el club pero también habla bien de lo que se ha hecho. Hay que seguir trabajando e intentar que alguno llegue al primer equipo.

Es decir, eso no puede condicionar su trabajo.

Al final el trabajo de los entrenadores y mío es formarlos, darles las herramientas para que crezcan como jugadores y personas y que tengan posibilidades. Si pueden estar en la ACB, bien, si se lo lleva una Universidad, pues es que hemos trabajado bien. Pero, si no, que tengan una salida, puede ser un Tercera FEB, Segunda, Primera FEB, que tengan su camino en el mundo del baloncesto.

El ejemplo es Aday Mara. Un buen trabajo con un jugador de casa que llega pero se marcha.

Es el ejemplo más cercano que tenemos. Estuvo en el club desde infantil, creo, súper bien formado y al final pasa lo que pasa. Pero tenemos que buscar eso, intentar sacar varios Aday y ojalá que el club los pueda disfrutar. Ese es nuestro trabajo. Es muy difícil llegar, si miras la estadística, pero hay que intentarlo y darles las herramientas necesarias para que crezcan.

¿Cuántos equipos masculinos van a tener?

Seis, aparte del Tercera FEB, un júnior, dos cadetes y dos infantiles.

¿Cómo coordina los entrenamientos sin tener sitio para todos en el Príncipe Felipe?

Una parte entrena aquí en las canchas auxiliares y luego en el colegio Miraflores y Montearagón. Es un rompecabezas de horarios complicado pero nos arreglamos con eso. Cuando armamos los entrenamientos no es solo lo que es baloncesto, también está el tema físico y los prepas están ahí coordinando cómo trabajar. Aparte de los cuatro entrenamientos, los chicos hacen tres entrenamientos físicos y hay que coordinar todo. Cuando se mete uno aquí es cuando se da cuenta de la cantidad de cosas que hay que hacer.

Se le ve contento.

Sí, claro, ya digo que no me lo esperaba, estaba muy bien en el Casablanca. Fue una sorpresa pero de las buenas. Es un reto importante también y lo asumo muy a gusto.

¿Cuando volvió a Zaragoza estaba en su cabeza regresar al club?

Me lo dice mucha gente pero cuando volví a Zaragoza no fue con la idea de, como he sido jugador tengo que entrar al club. Todo el mundo sabe que mi mujer y mi hijo son de aquí y decidimos volver porque creíamos que era lo mejor para nuestro hijo. En ningún momento pretendía nada del club, ni se me pasó por la cabeza. Como decía he hecho una evolución y me ha salido esto ahora, así que estoy muy contento. Mucha gente me lo decía, pero si llegaba bien y si no, también. Ahora estoy acá pero si no hubiera salido esto el Casademont seguiría siendo mi casa porque es el lugar en el que me he sentido más identificado. Llegó en este momento, he dado los pasos necesarios para que saliera y ahora tengo que disfrutarlo y exigirme a mí y al resto porque esto es un trabajo de equipo más allá de que mi cara aparezca como de responsable. Mi confianza es plena en todos los que están de entrenadores, prepas y todo el mundo. Las cosas funcionan trabajando en equipo y con un buen ambiente. Eso me lo ha dado mi experiencia como jugador, cuando hay buen ambiente todo es más fácil. Que esto sirva para disfrutar. Que la exigencia que conlleva estar en el Casademont puede ir de la mano con pasarlo bien y con disfrutar.