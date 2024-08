Bojan Dubljevic: "Va a ser un muy buen año"

El Casademont Zaragoza publicó una entrevista al recién incorporado Boja Dubljevic para que la 'Marea Roja' pueda conocerlo un poco más. El montenegrino afirma que se ha estado preparado durante el verano para llegar a la pretemporada lo mejor posible, además de mostrarse muy contento de regresar a España tras un año en tierras rusas.

Dubljevic explica que ha tenido varios meses con mucho tiempo, al no tener ningún compromiso con su selección, algo a lo que no está acostumbrado: "Cada día me preparo para la temporada. Tenía un verano muy largo con mucho tiempo para hacer cosas y nunca lo había tenido. Es muy diferente, jugar con la selección es algo muy especial. Este año no he podido ayudar porque tenía unas lesiones que tenía que curar durante el verano. Ojalá pueda volver alguna vez".

Además, comenta lo que recuerda de Zaragoza las veces que ha podido venir a jugar con el Valencia: "Cuando jugábamos contra Zaragoza siempre íbamos del hotel al pabellón, pero conozco la catedral que estaba cerca del hotel, restaurantes...".

Pero sobre todo destaca a la 'Marea Roja', y cuenta como le impresionaba cada vez que jugaba en el Príncipe Felipe: "Es una afición muy buena, con el pabellón siempre lleno apoyando al equipo. Para mí es muy importante tener una buena relación entre afición y jugador porque al final jugamos para ellos y cuando tenemos apoyos salen cosas muy buenas. Siempre que jugaba contra Zaragoza miraba a la afición y estoy muy feliz de poder jugar aquí y tener todo ese apoyo".

Después de un año jugando en el San Petersburgo ruso, Dubljevic regresa a España donde jugó once temporadas con el Valencia Basket: "El año pasado fue muy raro, porque me fui de un club en el que jugué once años, pero así es el baloncesto y la vida. Me fui a Rusia con Xavi Pascual, que todo el mundo lo conoce, y fue una experiencia muy buena, pero quería volver a España por la familia y porque conozco mucho mejor este país que otras partes de Europa. Estoy muy feliz de estar en Zaragoza este año", indica el pívot.

También afirma conocer tan solo a uno de sus compañeros, pero se muestra ilusionado de empezar a trabajar con todos: "Tengo muchas ganas de comenzar a entrenar porque como jugador lo peor es entrenar solo, sin compañeros. Conozco a Sulejmanovic muy bien, he hablado con él todo este verano para preguntar cosas del club y Zaragoza. Es el único que conozco, pero creo que vamos a tener muy buena relación".

Para terminar, el montenegrino manda un mensaje de optimismo a la 'Marea Roja' para la temporada que arranca en unas semanas: "Creo que va a ser un muy buen año, que vamos a estar juntos en victoria y derrotas y que seguro que todo el equipo va a morir en la pista por ellos. Vamos a disfrutar todos este año", declara.