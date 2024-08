El Casademont masculino trabajará al completo desde este lunes

El equipo masculino del Casademont Zaragoza comenzará a trabajar este lunes al completo, con los once jugadores profesionales de que dispone en estos momentos la primera plantilla, ayudados por jóvenes de la cantera. Los miembros del equipo que faltaban por llegar lo han ido haciendo en los últimos días, superando también el reconocimiento médico. Aunque algunos jugadores, los últimos en llegar, todavía deben someterse a algunas pruebas, Porfirio Fisac podrá contar ya con la plantilla al completo para empezar el trabajo en pista. La semana pasada el técnico pudo ver en directo la evolución de hasta ocho jugadores de la cantera y solo contó con tres del primer equipo.

No obstante, el Casademont Zaragoza todavía no está completo. El primer equipo cuenta ahora con once fichas profesionales y necesita una más después del contratiempo con Arnau Parrado, al que una lesión impidió finalmente fichar por el Casademont Zaragoza. Ahora el equipo debe fichar otro jugador de sus características, un interior, joven y cupo que complete la plantilla aragonesa con un papel más secundario. El club trabaja en el regreso del zaragozano Jaime Fernández, que este verano ha firmado por el Hestia Menorca, pero su llegada todavía no está cerrada y la entidad valora y busca otras alternativas.

Mientras esa incorporación se produce, el equipo aragonés podrá empezar a coger forma en la pretemporada que, ahora sí, comienza de manera completa. Porfirio Fisac y su cuerpo técnico, en el que se estrena Iñaki Martín, cuenta desde ahora con seis semanas de trabajo por delante para llegar en el mejor estado de forma y juego posible al estreno liguero que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre ante el Hiopos Lleida. El de la FIBA Europe Cup llegará a continuación, el miércoles 9 de octubre frente al Bursaspor turco.

Hasta entonces el equipo disputará cinco partidos. El primer amistoso será el próximo 30 de agosto frente al Gran Canaria en Zuera. El 3 de septiembre se enfrentará al Morabanc Andorra en Huesca. Cuatro días más tarde jugará en Balaguer (Lérida) frente al Joventut, se presentará el 15 de septiembre ante el Baskonia en el Memorial José Luis Abós y cerrará la preparación en Teruel el 18 de septiembre contra el Valencia en el Memorial Pepe Lanzuela.