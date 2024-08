Helena Pueyo: "Llego con muchísima ilusión. Desde el entrenador a la última jugadora podemos hacer algo grande"

Helena Pueyo ha sido presentada este miércoles como jugadora del Casademont Zaragoza y se ha mostrado muy ilusionada por llegar al club aragonés. “Llego con muchísima ilusión, he estado fuera cinco años y tenía ganas de volver a España y de disfrutar de esta Liga con tanto nivel. Me encanta el juego español y por eso estoy aquí”, asegura.

La base ha seguido al club aragonés durante la pasada temporada y tiene muchas ganas de competir con el equipo. "Es un proyecto muy chulo y creo que están trabajando muy bien, los he seguido bastante esta temporada, de la plantilla conozco a varias jugadoras y por eso me decidí por estar aquí. Es un proyecto que va de menos a más. Desde el entrenador hasta la última jugadora podemos hacer algo grande. La plantilla me está gustando mucho para esta temporada", afirma.

La mallorquina sabe que tiene que ir paso a paso, pero que la oportunidad llegará. "Al ser nuevas te piden que no vengas con nervios y que al principio cuesta más. Pasito a pasito y siempre va a llegar esa oportunidad. Me gusta mucho ganar y odio perder. Quiero hacer una buena temporada, soy joven y es pronto pero poco a poco ir trabajando e ir soltándome", cuenta. Además, se define como una jugadora que prima más el juego del equipo que la parte individual. "Me defino como una jugadora de equipo, siempre me ha gustado compartir el balón, ayudando en el rol que se me pida para que podamos ser mejores. Carlos (Cantero) me pide que ayude e intente dar lo máximo", asevera.

Pueyo ya conoce el ambiente que se vive en el Príncipe Felipe. “Me han dicho que es espectacular, con muchísima gente, así que estoy muy contenta de que vayamos a tener ese apoyo de la gente”, reconoce. Y en referencia a la Euroliga, la base quiere competir en el torneo continental. "Quiero hacer disfrutar a la gente con mi baloncesto y me encantaría jugar la Euroliga, es la mejor competición que hay”, comenta.