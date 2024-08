Joaquín Rodríguez: "Es una gran oportunidad para mí, voy a darlo todo y a disfrutarlo"

Joaquín Rodríguez, el pasado MVP de la LEB Oro, ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. Tras su gran temporada pasada había suscitado mucho interés entre muchos clubes de España, y el escolta uruguayo ha explicado por qué ha elegido venir a Zaragoza. "Me convenció mucho el proyecto. Es un club muy importante dentro de la ACB y tiene mucha historia. Es una oportunidad muy grande para mí, así que voy a darlo todo y a disfrutarlo", dice.

En estos primeros días que lleva en la capital aragonesa, ha visto un equipo muy preparado para aspirar a algo más que lo hecho las pasadas temporadas. "Hay una base ya formada desde el año pasado con Yusta y Bell-Haynes y los nuevos poco a poco nos vamos adaptando a lo que nos pide el entrenador. Veo un equipo que puede llegar a lograr cosas, que tiene ganas y tiene hambre", afirma.

Sus características

El jugador de 25 años se define como "un escolta generador y anotador", aunque se puede adaptar a jugar tanto de base, porque de pequeño jugaba en esa posición, e incluso de alero, ya que "en LEB Oro he llegado a jugar de 3 porque no había mucho cambio en los tamaños y defensivamente me puedo adaptar a esas tres posiciones". Con Porfirio Fisac aún se están conociendo y Joaquín cree que su rol será el de 2, pero es muy consciente de que el entrenador le va a exigir "mucha intensidad defensiva y mucha energía para el equipo".

"Me he preparado mucho durante estos años para llegar a la ACB y es un sueño para mí, que espero que salga bien"

El escolta piensa "que lo mejor está por venir" en cuanto a su nivel como jugador. "Me he preparado mucho durante estos años para llegar a la ACB y es un sueño para mí, que espero que salga bien", asegura. Este año va a ser su debut en la ACB y es consciente de que "es un salto muy grande". "Las ventajas que te dejan son muy pocas y hay que saber aprovecharlas. Hay que adaptarse a enfrentarse a jugadores más grandes y de mayor calidad y hay que adaptarse a ello", comenta.

También ha hablado sobre las diferencias de jugar en América y en Europa. "En América se prima mucho más el talento individual, el uno contra uno y aquí en Europa, sobre todo en España, se practica un baloncesto mucho más táctico. El curso pasado aprendí muchísimo en el Betis y este año con un gran entrenador como Porfirio, que te enseña a cómo se juega en la ACB, voy a aprender aún más", asevera. Joaquín ha finalizado diciendo que tiene muchas ganas de conocer a la Marea Roja. "Me han hablado muy bien de ella y estoy deseando sentirla".