AJ Slaughter: "Quiero devolver al Casademont al lugar donde se merece estar"

AJ Slaughter ha sido presentado este miércoles como jugador del Casademont Zaragoza y tiene muy claro cuál es su objetivo personal con el club. "Quiero devolver al club al lugar donde se merece estar y devolverles la confianza que han puesto en mí", asegura. Además, añade que "en Gran Canaria he pasado por momentos difíciles y aquí me han mostrado confianza tanto el cuerpo técnico como toda la entidad y el proyecto que están construyendo me ilusiona".

El escolta de 37 años ha jugado en España para el Real Betis y Dreamland Gran Canaria y sabe que "la experiencia de haber jugado 5 años en la ACB hace que ya conozca cómo funciona la Liga y cómo se juega", aparte de la experiencia, lo que más puede aportar lo tiene muy claro. "Yo quiero aportar un poco de todo, pero lo que más puedo aportar es mi capacidad de tiro tanto de dos como de tres", afirma.

Slaughter, pese a llevar solo una semana en la capital aragonesa, ya conoce a Porfirio Fisac a la perfección porque coincidieron en Gran Canaria y el técnico le ha dejado muy claro que es lo que quiere de él en la pista. "Lo que me ha pedido es que yo juegue mucho uno contra uno y que en la cancha aporte mi liderazgo, sobre todo, en los momentos en los que el equipo esté peor que dé un paso adelante para levantar al equipo", asevera.

El conjunto aragonés ha destacado estas temporadas por ser un equipo que en defensa es muy duro y competitivo y el escolta no quiere ser menos. "El trabajo defensivo no tiene que depender de uno o dos jugadores, sino de todo el equipo. Voy a poner toda mi energía en aportar en defensa y defender bien y que con ello la afición se sienta orgullosa de la manera en la que lucha el equipo", dice.

El estadounidense se siente muy cómodo con el equipo desde el primer día y comenta que "todos los compañeros le han acogido con los brazos abiertos y están trabajando muy duro en los entrenamientos para mejorar la química entre todos y día a día se entienden mejor". Al ser el jugador más veterano de la plantilla puede ser un ejemplo para jugadores jóvenes como Langarita o Miguel González. "Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero los que les quiero aconsejar durante la temporada es que ellos se muestren en la pista los jugadores que son y que den el máximo para el equipo".