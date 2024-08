Porfirio Fisac: "Para mí, uno de los retos este año está en la gente que tengo en la grada"

Un día antes de comenzar la ronda de amistosos de pretemporada, el técnico del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha hablado tras el entrenamiento del equipo de esta mañana. Ha confirmado las bajas de Dubljevic y Spissu por golpes para el encuentro contra el Gran Canaria. Además, ha confirmado que tras la incorporación de Jaime Fernández para suplir la baja de Parrado la plantilla la está cerrada.

El técnico ha realizado una valoración de las primeras dos semanas y media de entrenamientos, en la que algunos jugadores han tenido algunos contratiempos físicos: "Demasiados percances, pequeñas cositas, como Dubi que no va a poder jugar mañana por un golpe, el tema de Spissu que también tiene un golpe en el brazo y no jugará. Felipe Minzer tampoco, que quería que tuviera su opción junto a Lucas y a ver quien agarra ese puesto de quinto alero. Todo esto nos obligará a rotar de manera distinta", indicó.

Fisac ha hablado de la última incorporación del Casademont, Jaime Fernández, que regresa a casa para vivir su tercera etapa como rojillo: "Es un chico que no he tenido nunca, pero que sí que tuve en la primera etapa la oportunidad de que continuase y poder tener a Jaime y Pradilla en esas posiciones interiores, pero él decidió tomar el camino de Barcelona. El caso de Jaime es muy claro, no le va a dar los minutos el entrenador, si no que los va a conseguir él solo. Es un hombre con experiencia, es muy importante su estado físico y la energía que muestre porque el talento y la capacidad de jugar en esta Liga lo tiene", comentó el entrenador.

Además, Haydn Ling, el pívot británico de 21 años a prueba durante una semana en Zaragoza, estuvo presente en el entrenamiento y Porfirio ha comentado la idea que tienen con él: "Es un chico sub22, la idea es poder tenerlo vinculado entre un equipo de EBA y con nosotros y ver junto al otro chaval que tenemos, Anthony, quien de los dos está más maduro para poder ayudarnos. Haydn jugara mañana el partido para ver qué decisión tomamos a partir entonces, explicó.

A pesar de los “percances” de este arranque de temporada, nada tiene que ver con como estaban las cosas hace un año, como ha confirmado el técnico: "Tengo dos bases, que para mí ya es una gozada, y un tercero que es Slaughter y lo he entrenado varios años y es un gran base. Me está sorprendiendo Joaquín Rodríguez porque es un jugador con mucha capacidad para jugar en distintos puestos y uno de ellos es también en el de base. Es un puesto que tenemos bien cubierto.

En cuanto al sistema de juego que va a tener el Casademont, Fisac ha destacado dos de las claves que busca este año: "El juego de la ACB está muy marcado, creo que casi todos los entrenadores tendemos a jugar con mucho ritmo y posesiones. Espero que ganemos en dos cosas que el año pasado nos costaron más. En primer lugar, que el equipo sepa en todo momento a que estamos jugando y tenga un grado de inteligencia en la pista, y, por otro lado, las ejecuciones en finales de partido. Hay demasiada igualdad y el año pasado son ocho finales de partido los que se nos van. Por eso este año hemos apostado por este tipo de jugadores", indicó.

Este año la altura máxima es la del angoleño Jilson Bango con 2,08, por lo que no se tiene la baza de la altura, algo que no preocupa a Fisac: "Tenemos muchas variantes. A Mencía lo vamos a hacer jugar de 4, pero es un 3. Yusta también puede ser un 2-3 al igual que Miguel. No tenemos ningún 2,20, pero entendemos que Dubi, Bango y Sulejmanovic nos dan un baloncesto diferente que creo que es lo que vamos a hacer, con mayor ritmo e intensidad y no tener carencias en la defensa del pick and roll que es lo que conlleva no tener un grande", explicó el técnico.

También agradeció a toda la afición rojilla el apoyo que le está brindado al equipo esta temporada: "Lo más importante será el grado de empuje, de ambición y energía que queremos trasladar a nuestros aficionados para agradecer a la Marea Roja. Estamos cerca de los 7.500 socios y para mí es un placer, uno de los retos este año está en la gente que tengo en la grada. Que sepan que esta rasmia que nosotros queremos implicar dentro del club es algo de lo que no está permitido dudar”, transmitió Porfi.

Para finalizar, el entrenador del Casademont ha confirmado que la plantilla se encuentra cerrada, a falta de cerrar algunas salidas en forma de cesión de algunos jugadores jóvenes: "En principio esta cerrada, tenemos todos los jugadores. Este año tenemos dos o tres vinculados. Está Dani Muñoz, Anthony y la situación de Alex Moreno que estamos buscando salida", finalizó.