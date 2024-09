Spissu: "He cumplido mi deseo de jugar en España"

Esta mañana tuvo lugar la presentación oficial de Marco Spissu como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El italiano se mostró muy ilusionado de poder jugar en España, ya que "siempre había querido venir. Además, también habló de los objetivos que tiene el equipo esta temporada y que el sueño es "entrar en playoffs de Liga.

Tras varias semanas entrenado juntos y tras un partido, el base explicó como ve al equipo por el momento: “Las sensaciones son increíbles, el equipo, la ciudad, los compañeros… Estos primeros días estamos trabajando duro por las mañanas y tardes. Siempre vengo para ganar y sabemos que no va a ser fácil, pero he visto antes de venir aquí que hay mucha afición y eso es importante para nosotros. Esperemos que nos apoyen. Estoy muy feliz de estar aquí y no puedo esperar a empezar la temporada”. Además, el único compañero con el que ha coincidido en una pista es con Santi Yusta, en un encuentro de la ventana FIBA de selecciones.

Sobre lo que puede aportar, Spissu destacó su "liderazgo y experiencia además de afirmar que llega en la "edad perfecta", 29 años, en "la etapa final" de su carrera.

También describió el juego del Casademont de Porfirio, donde el jugador indicó que encaja bien: "Me gusta el equipo porque podemos jugar un juego mucho más tácticos y en cada partido podemos jugar de forma distinta, que haya un líder o anotador diferente. Esto es algo que me viene bien porque el año pasado jugaba un baloncesto distinto, más libre, pero estoy abierto a aprender de todo", explicó el italiano. También alabó a la ACB, afirmando ser "la Liga más importante de Europa.

Spissu se perdió primer amistoso de la pretemporada debido a un golpe en el brazo en un entrenamiento, aunque confirmó que estará presente este martes contra el Andorra: “Voy a jugar mañana, la pasada semana tuve una gran pérdida y fui a casa dos días. En el primer entrenamiento de vuelta recibí un golpe en mi brazo derecho y como es pretemporada no queríamos arriesgarnos. He cumplido mi deseo de jugar en España".

El italiano vio el partido contra Gran Canaria desde fuera, lo que le permitió observar el juego del Casademont desde otra perspectiva: "Estuvo bien ver a mis compañeros en pista. Vi muchas cosas buenas y otras malas que tenemos que mejorar. Entre el tercer y cuarto parcial el equipo se vino un poco abajo debido al cansancio de los entrenamientos", explicó.

Tras unos años en los que el Casademont ha tenido momentos difíciles, Spissu se marca unos objetivos ambiciosos para el equipo en Liga: “Clasificar para la Copa del Rey es uno de los principales objetivos y llegar a los playoffs en la ACB. Después de eso saber gestionar los problemas físicos y mentales. Queremos intentar ganar la Copa, por supuesto, no nos ponemos límites y si un poco de presión”, declaró el italiano.

También habló de su compañero Trae Bell-Haynes y de como se pueden combinar en pista: “Creo que podemos jugar juntos, es un gran jugador. Somos muy similares en nuestro juego, dejar jugar al equipo y tomar responsabilidad al final. Es un tío genial y me encantaría compartir minutos con él”.

Por último, Spissu mandó un mensaje a toda la afición rojilla, a la que tiene ganas de conocer: “Tengo muchas ganas de ver cuanta gente viene al Pabellón. Son muchos los abonados y tengo muchas ganas de ver a la Marea Roja y compartir victoria y derrotas”, finalizó.