Ellen Nystrom: "Estamos en el camino correcto y este equipo tiene mucho potencial"

Ellen Nystrom ha sido presentada con el Casademont Zaragoza este miércoles. La decisión de llegar al club fue muy sencilla para la sueca. "He oído hablar muy buenas cosas del Casademont, sobre el club, sobre los aficionados, el gran ambiente que se vive en los partidos y cuando he jugado aquí he visto la cantidad de gente que había en el pabellón y me quedé impresionada. Entonces, la elección fue muy sencilla, ni me lo pensé al ver el interés del club", asevera.

Tras los dos primeros partidos de pretemporada disputados en Tarbes, la alero advierte que se tienen que mejorar varios aspectos, pero que el equipo tiene mucho potencial. "Tenemos que mejorar en la química, que es algo normal en un equipo con tantos cambios en la plantilla. En estos partidos hemos fallado en los pases y hemos tenido muchas pérdidas y todo se solucionará con el tiempo y jugando más entre nosotras. Estamos en el camino correcto y este equipo tiene mucho potencial".

La previa de la Euroliga, que comienza el 17 de septiembre con la ida frente al CSM Constanta en Rumanía, es el objetivo más prioritario del equipo y Nystrom tiene muchas ganas de que llegue. "Estoy muy emocionada por la previa, el año pasado jugué en Rumanía y ellas nos ganaron, así que quiero revancha y vencerlas". La alero confirma que ahora solo están centradas en la competición europea: "Ahora estamos centradas en la previa de la Euroliga que es lo más cercano, lo otro queda muy lejos. Pero con el equipo que tenemos podemos disputar la Liga y conseguir ganarla".

Nystrom es capaz de jugar tanto de tres como de cuatro y asegura que "en la posición que el equipo me necesite, yo jugaré, encima me siento cómoda en ambas" y es consciente de en que zona del campo puede ayudar más. "Yo puedo aportar mucho desde la defensa, es donde yo gasto la mayor parte de mi energía porque me encanta defender y reforzar al equipo".