El Casademont llena de alegría a 250 niños en riesgo de exclusión

El Casademont Zaragoza ha visitado a un total de 250 niños que están en riesgo de exclusión social en el Colegio Público Tenerías como parte de una de las iniciativas que tiene enmarcadas dentro del proyecto 3Pies, promovido por la Fundación Basket Zaragoza contando con la ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza. Estas ayudas municipales tienen como objetivo "que se involucren los que están en lo más alto para que sean la referencia de los más pequeños. Esto no solo tiene el fin de que se inicien en un deporte, también es para que tengan hábitos saludables y que se involucren en la sociedad y haya menos desigualdad. Para nosotros es una delicia el poder dar esta oportunidad", comenta Félix Brocate, concejal delegado de Deportes. Además, esta iniciativa también abarca más disciplinas tales como fútbol sala, balonmano y atletismo, dedicadas exclusivamente a niños y niñas de entre 6 y 16 años de edad.

Es una iniciativa que deberíamos inculcar a muchos más centros. Al final es una oportunidad para todos y es muy bonito estar aquí con ellos. Lo que más quiero es que se lo pasen bien y disfruten. Es la primera vez que participo y siempre intento estar metida en todo lo social. Sí que es cierto que el día de mañana me gustaría estar inmersa en proyectos de este estilo y me llena mucho poder estar aquí para aportar nuestro granito de arena Helena Oma

Los jugadores del club aragonés que estuvieron involucrados en esta iniciativa fueron Miguel González, Ellen Nystrom y Helena Oma, junto a la mascota del equipo, Link y el ex jugador Javier Justiz. Los más pequeños pudieron disfrutar de una tarde con sus ídolos con los que jugaron y disfrutaron de una merienda. Helena Oma ha incidido mucho en la importancia de proyectos de esta índole. "Es una iniciativa que deberíamos inculcar a muchos más centros. Al final es una oportunidad para todos y es muy bonito estar aquí con ellos. Lo que más quiero es que se lo pasen bien y disfruten", afirma. Además, ha añadido que le gustaría irse involucrando más en causas sociales. "Es la primera vez que participo y siempre intento estar metida en todo lo social. Sí que es cierto que el día de mañana me gustaría estar inmersa en proyectos de este estilo y me llena mucho poder estar aquí para aportar nuestro granito de arena", comenta.

Dentro de todos los proyectos iniciados desde el Ayuntamiento, este es uno de los más llamativos, en gran parte porque es conjuntamente a jugadores profesionales que compiten en la élite de su deporte y son considerados como referentes para los más pequeños. "El que seamos referentes y quieran ser como nosotros nos ilusiona mucho. Las ganas con la que vienen nos da fuerza y ojalá que la gente tenga más iniciativas de este tipo para que los más pequeños tengan salidas y que crezcan siendo niños", señala Helena Oma. Aspecto que secunda Félix Brocate haciendo referencia a que "el objetivo es que se den cuenta de que algún día también pueden llegar. La fundación Basket Zaragoza está haciendo una gran labor". Para Brocate el hecho de que un equipo como el Casademont se involucre tanto en aspectos sociales y lo hago haciendo partícipe a sus propios jugadores es de suma importancia , sobre todo para que paso a paso vaya creciendo porque "es un proyecto muy interesante que encima está saliendo muy bien y es uno de los más numerosos".

El objetivo es que se den cuenta de que algún día también pueden llegar. La fundación Basket Zaragoza está haciendo una gran labor. Es un proyecto muy interesante que encima está saliendo muy bien y es uno de los más numerosos Félix Brocate

Pero esta iniciativa no solo se centra en Tenerías, ya que hasta ocho colegios de diversos barrios de Zaragoza participan dentro de este proyecto: Tenerías, Ramiro Solans, Jerónimo Blancas, Villa Cruz, Carmen y San José, Cantín y Gamboa, Antonio Beltrán y Fernando El Católico. Todos los niños tienen acceso gratuito a las actividades y cuentan con la atención de entrenadores titulados, coordinadores, educadores, junto a la intervención de una trabajadora social. De este modo, se mantiene una colaboración fluida con los colegios, facilitando la detección de problemas de sociabilidad y promocionando el deporte con herramienta de inclusión y de igualdad de oportunidades.

El que seamos referentes y quieran ser como nosotros nos ilusiona mucho. Las ganas con la que vienen nos da fuerza y ojalá que la gente tenga más iniciativas de este tipo para que los más pequeños tengan salidas y que crezcan siendo niños Helena Oma

La realidad es que el hecho de que existan proyectos que sean eminentemente recreativos para los más pequeños, que por su situación no pueden acceder a esta clase de actividades, es algo muy necesario, ya no solo por el hecho de que hagan deporte, sino también, porque solo con el simple gesto de que pasen una tarde con sus ídolos, ya se les nota la alegría en la cara y eso es algo que no tiene ningún precio. El ver la manera en la que compartían, aunque sea un período corto de tiempo, su disfrute con referentes es de un valor humano incalculable. Iniciativas así tendrían que estar siempre presentes en la sociedad.