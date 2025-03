José Antonio Artigas: "No tengo ninguna duda de que la renovación de Mariona Ortiz será fácil"

-El equipo femenino acaba de terminar su segunda participación en la Euroliga. ¿Qué balance hacen como club?

-Con mucho orgullo como club de poder, por segundo año consecutivo, estar entre los ocho mejores de Europa. Mucho orgullo por haber crecido en tan solo cinco temporadas y estar donde estamos y muy orgullosos del trabajo que han realizado tanto el staff técnico como las jugadoras. Han sido meses muy intensos de doble competición. No es lo mismo competir en la Liga Femenina Endesa que en otras Ligas europeas que quizás tienen menos desgaste físico. Por tanto la palabra que creo que resume este discurrir de estos cinco años de historia del club en su equipo femenino es orgullo.

-¿El equipo rinde por encima de su presupuesto?

-Eso es más que evidente. Pasa igual en el masculino. El rendimiento de ambos equipos está por encima de lo que marca el presupuesto y por tanto es para estar todos muy orgullosos del trabajo que se realiza desde nuestros staffs técnicos y de los jugadores y jugadoras.

-En la plantilla femenina también ha habido dos fichajes, en este caso forzados por la situación de Gatling y Hermosa.

-Efectivamente, pero eso es muestra de la ambición que tiene el club por intentar llegar lo más lejos posible con el equipo femenino y poder ganar el mayor número de partidos y que nuestros abonados estén satisfechos y orgullosos como me consta que están.

-Son dos jugadoras interiores que vienen a sumar más físico. ¿Eso es lo que le falta al equipo para poder dar un paso más?

-Ese es un tema que deben evaluar los técnicos, personalmente no entro a valorar si nos falta o no más físico.

-¿Qué objetivos tiene el equipo de aquí a final de temporada? ¿La Copa está especialmente marcada?

-El equipo femenino ha conseguido ya una final esta temporada, en la Supercopa, y ya tenemos un subcampeoanto. Vamos a competir tanto en la Copa como en la Liga con la máxima ambición posible por llegar a lo más lejos. Y por qué no, ojalá podamos conseguir algo que sería un hito histórico como sería, por tercer año consecutivo, jugar una Copa de la Reina. Algo al alcance de muy pocos clubs en la historia del baloncesto español.

-El equipo ha disputado tres finales en las tres últimas temporadas. ¿Ponerse el listón tan alto puede suponer una exigencia fuera de la realidad?

-Va en el ADN de este club tener una ambición máxima. Cuando salimos a la pista a competir no miramos el presupuesto. Jugadoras y jugadores defienden con gran orgullo esta camiseta. En algún partido puede haber un accidente, pero si miramos en perspectiva, la lucha, la pelea es una constante ante presupuestos mucho mayores que el nuestro.

-¿Volver a la Euroliga es un sueño o un objetivo real?

-Si hace tan solo tres temporadas nos dicen que íbamos a estar peleando por una tercera edición consecutiva en la Euroliga nos hubieran tachado de locos. Nadie en esta ciudad seguramente se lo imaginaba. Bendito problema poder estar en la pelea por conseguir ese sueño que sería volver a repetir una tercera edición en la Euroliga.

-Es muy difícil.

-Sí, pero no hay nada imposible si no se intenta. Es muy complicado, solo hay que ver que hay equipos que eran habituales en la Euroliga y de repente dejan de aparecer. Es muy complicado estar en esa competición y en Zaragoza nuestros aficionados han tenido la oportunidad de disfrutarla dos años consecutivos, viendo a las mejores jugadoras de Europa.

-¿Que la Final Six se dispute tres años en Zaragoza qué impacto tiene para el Casademont?

-Desde el club se ha trabajado en todo momento para, conjuntamente con las instituciones, poder traer esta competición con este novedoso formato a Zaragoza porque pensamos que es bueno para la ciudad, para Aragón, que una competición del calado que tiene el mejor baloncesto femenino de Europa esté en Zaragoza y convierta a la capital aragonesa en un referente del baloncesto femenino europeo. Desde fuera se ve a Zaragoza como una ciudad de baloncesto tanto femenino como masculino. Se valora de forma tremendamente positiva que se vayan a acoger esas tres finales en Zaragoza.

-Pero puede que el Casademont no participe en ninguna porque eso no garantiza su presencia en la competición.

-Si nos preguntan, nos hubiera encantado estar en una Final Six, cómo no. Pero por encima de todo eso está convertir a Zaragoza en un referente en el baloncesto femenino europeo y poder tener este evento que te genera imagen, que dinamiza el territorio, la ciudad, y genera un retorno económico importante a Zaragoza.

-¿Cómo está la renovación de Mariona Ortiz?

-Con Mariona estoy seguro de que va a ser muy fácil porque ella en su corazón lleva a fuego el color rojo del Casademont Zaragoza y ella misma lo ha expresado. Por tanto no tengo ninguna duda de que la futura renovación de Mariona será muy fácil.

-Ella ha dicho que quiere seguir y el club quiere que siga.

-Por supuesto. Por eso entiendo que será muy fácil.

-¿Cuál es la situación de Helena Pueyo? ¿Ha despertado interés de otros equipos?

-Ella tiene contrato por una temporada más con el Casademont Zaragoza. Cuando llegue el momento nos pondremos a trabajar para que el caso de Mariona u otros se puedan llevar a efecto o no para confeccionar la próxima plantilla. Pero hasta entonces nos falta todavía competir en la Copa y llegar lo más lejos posible en la Liga.

-Carlos Cantero tiene contrato, ¿están satisfechos con su labor?

-Cómo no vamos a estar satisfechos con otro entrenador que gana más que pierde. Un entrenador que junto con todo su staff ha conseguido llevar al club en dos ediciones consecutivas a estar entre los ocho mejores de Europa. Son entrenadores tanto en el caso de Fisac como en el de Cantero que, con un presupuesto inferior al resto de equipos, consiguen un rendimiento más elevado de sus jugadores y jugadoras y, por tanto, hacen equipos que ganan más partidos que pierden.

-¿Cómo está el club con respecto a cuando llegó usted al puesto de director general?

-Como decía antes, el club desde fuera se valora muy positivamente y estamos siendo un referente desde la perspectiva de tener dos equipos profesionales, los dos en la máxima categoría y los dos compitiendo en Europa. Eso hace que desde fuera nos den algún premio y se nos valore en ocasiones seguramente mucho más que en nuestra propia casa pero eso va también en el ADN de esta tierra. Se han impulsado nuevas empresas, se ha crecido desde al área de negocio con la incorporación de nuevos patrocinios y estamos creciendo en el número de abonados y de asistencia a los partidos. No podemos caer en la autocomplacencia y queremos llegar más lejos. Para eso tenemos que seguir trabajando para sumar más inversión privada y también institucional, para que podamos tener mejores equipos y competir todavía mejor, con los equipos más grandes de España y de Europa.

-La masa social ha crecido especialmente en el femenino, ningún pabellón de España reúne tantos aficionados.

-Ni de España ni, seguramente, en Europa. Por eso nos hemos convertido en un referente de gestión de baloncesto profesional y eso debe de ser motivo de orgullo también de todos, de todas las personas que trabajan en el club, de todos los que siguen en club y, por supuesto, de todos los socios que con su apoyo empujan para que este club tanto en el masculino como en el femenino siga siendo referente tanto nacional como europeo.

-¿Qué necesita el Casademont para crecer?

-Es algo muy reiterado pero necesitamos una instalación propia. Sí me gustaría puntualizar que no es una instalación para que jueguen nuestros primeros equipos. No, lo que necesitamos es una instalación como tienen muchos otros clubs e instituciones de la ciudad en la que podamos entrenar tanto nuestros equipos de la cantera como los profesionales. Estamos muy satisfechos de jugar en el Príncipe Felipe pero necesitamos para poder entrenar en nuestro día a día, una instalación que nos permita crecer. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. No queremos que se nos ayude más que a ningún otro club, pero tampoco menos que a otros clubs de la ciudad que tienen instalaciones municipales cedidas. Nos gustaría que, en algún momento, pudiéramos contar con algún tipo de instalación para la que estamos dispuestos a cualquier tipo de negociación, acuerdo, pacto, para poder gestionar como hacen muchos otros clubs de la ciudad. Reitero, no queremos que se nos haga otro Príncipe Felipe. Necesitamos, como tienen tantos clubs que compiten a nuestro nivel, tener una instalación para poder desarrollar nuestro trabajo en el día a día.

-¿Existe algún avance? ¿Están dispuestos a participar en la construcción de algo nuevo o prefieren una cesión?

-Estamos abiertos al diálogo y a poder estudiar cualquier posibilidad, bien hacer eficiente algún espacio que esté ya construido o impulsar una nueva instalación. Pero reitero, una instalación para el día a día, no para disputar los partidos de los primeros equipos, para eso ya tenemos en Príncipe Felipe que está magníficamente gestionado y que va cumpliendo años de forma positiva y sigue siendo motivo de halago para todos los que vienen de fuera.