Helena Oma: "La Copa en el Príncipe Felipe es la máxima ilusión que todas tenemos"

Helena Oma ha dejado claro que "la Copa en el Príncipe Felipe es la máxima ilusión que todas tenemos", pero no se olvida de que otro de los objetivos del equipo es "tener una buena posición de cara a los playoffs de final de temporada". El Casademont femenino tiene en juego dos competiciones hasta final de temporada y Oma afirma que la Copa de la Reina está en la mente del equipo desde que se supo que se celebraba en Zaragoza. "De reojo ha estado toda la temporada y sobre todo desde el momento en el que supimos que se iba a jugar aquí. Ya sabemos lo que es vivir aquí una competición así y la tenemos muy presente. Estamos trabajando para llegar en las mejores condiciones", dice. Además, añade que "tenemos muy claro que estos partidos nos van a ayudar a encararla de la mejor manera y también a los playoffs" haciendo referencia a las tres jornadas de Liga que deben jugar antes del inicio de la fase final del torneo copero.

Pero antes de pensar en esa competición, lo más próximo es el partido de este miércoles ante el Joventut de Badalona fuera de casa (20.30 horas). "Va a ser un encuentro muy duro en su casa porque se están jugando cosas importantes. Nosotras queremos seguir encontrando nuestro ADN y también que las nuevas jugadoras se vayan adaptando. En mi caso, me centro en recuperar sensaciones y aportar al equipo todo lo que pueda", indica Helena Oma. Una victoria ante las catalanas encarrillaría bastante el ser cabeza de serie para los playoffs, algo que el equipo rojillo tiene como uno de sus objetivos y "vamos a ir con todo y a sacar lo mejor de nosotras para llegar a esos últimos partidos de temporada más relajadas".

El conjunto aragonés ha ido sumando nuevas jugadoras a la causa para poder gestionar mejor los minutos y que no haya excesos de cargas para el tramo más importante de la campaña. "En lo físico ya se ve que al final después de tantos meses de competición y la exigencia de la doble competición no siempre se puede estar al 100%, pero vamos a darlo todo en cada partido y así es el deporte. Es un momento en el que hemos sumado a más jugadoras y para recuperar sensaciones de cara a la Copa y para el final de temporada. Si podemos escoger un momento para hacerlo, es el idóneo", confirma. En el plano personal de la catalana, ya ha podido completar más tramos de minutos en los encuentros y comenta que "me encuentro bien porque no me resiento y muy feliz de volver a sentirme lo que yo era hace un año y medio, pero está claro que aún queda para recuperar mi mejor versión".

Shante Evans y Brianna Fraser han sido las dos nuevas incorporaciones que han llegado para ayudar al equipo. La pívot ha completado más partidos, pero Fraser apenas ha podido tener entrenamientos, pese a haberse estrenado el pasado fin de semana ante el Araski, pero todo apunta a que van a ser importantes para que el Casademont cumpla sus objetivos. "Con Shante ya he tenido la oportunidad de coincidir con ella y es una grandísima jugadora y persona. Con Brianna, exactamente igual, aunque hemos tenido menos tiempo porque apenas ha realizado un entreno y lo que hemos vivido con ella fuera de pista y es una persona muy divertida. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer en Turquía y creo que nos va a ayudar mucho", concluye Oma.