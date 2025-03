Porfirio Fisac: "El único culpable del partido ante el Valencia soy yo"

Porfirio Fisac asume toda la culpa del último enfrentamiento frente al Valencia (71-115) y en el partido de este miércoles ante el Cholet Basket en los cuartos de final de la FIBA Europe Cup (20.00 horas) el equipo tiene que recuperarse del varapalo. "Insisto en que el equipo está haciendo las cosas bien y la derrota del otro día es más culpa mía que de los jugadores en cuanto a la motivación y al rival que teníamos enfrente. Creo que los chicos están dando la cara y si hay un culpable, soy yo", afirma. A lo que añade que "este miércoles tienen que hablar en la pista, al final el equipo entrena bien, pero esta semana no es de entrenamientos es de partidos. Tenemos que hablar todos en la pista y debemos decidir qué es lo que queremos hacer y, sobre todo, no dejarnos llevar. La clave es ser muy competitivos por cada balón ante un gran equipo".

El entrenador se vuelve a reafirmar en la importancia de volcar todos los esfuerzos en la FIBA Europe Cup y más si cabe tras la dura derrota del otro día. "Ahora más que nunca, después del partido que hicimos contra Valencia. Es importante porque coincide la FIBA Europe Cup con el siguiente partido que tenemos en casa con Unicaja. Es clave nuestro grado de compromiso después de que un equipo nos pasase por encima", indica. Fisac tiene claro que "lo primero que tenemos que hacer es que es un día nuevo y que es otra oportunidad desde cero" y es consciente de que una derrota "te condiciona la vuelta en Francia" y "ojalá sea un gran partido y nos tengamos que jugar todo allí".

Uno de los factores que señala como culpables del bajón del equipo es el parón de selecciones. "Las ventanas no nos han venido nada bien porque todos los roles estaban muy bien asignados y veníamos de jugar muy bien. Al final nos vemos obligados a mover ficha y ahora es como empezar otra vez, pero tenemos que recuperar esa ambición de cuando jugábamos en casa", dice.

La posibilidad de unas semifinales

El Cholet Basket está teniendo una gran temporada en la Liga francesa y Fisac es consciente de que va a ser una eliminatoria muy dura. "Es un rival muy atlético que combina a gente veterana con joven. Jugadores como Campbell o Vaultier, con cuatros con un gran físico y con gran capacidad de anotación. Para nosotros es un gran reto, ya no solo el pasar o no pasar la eliminatoria, sabemos que no vamos a jugar la vuelta en casa y es un factor que condiciona. Tenemos una responsabilidad con nuestra gente y no quiero nunca que mi equipo se entregue ante un rival", comentó. La vuelta se jugará en terreno francés y eso es algo que no gusta al técnico rojillo porque "el equipo que juega la vuelta en casa tiene un favoritismo". Fisac señala que la principal clave "es ajustar en defensa para parar esas ideas de contraataque que tienen y en volver a jugar con ese dinamismo. Luego ya veré cómo llega cada jugador para decidir quién juega más o menos".

El entrenador quiere motivar a sus jugadores a partir de que en caso de llegar a semifinales, esta sería la primera vez en esta competición que el Casademont alcanza estas instancias. "Tenemos la posibilidad de estar en semifinales y ya venimos con la experiencia del año pasado en la que un equipo nos pasó por encima. Antes de jugar quiero que mi equipo piense que es el mejor y tiene que pelear por demostrarlo", afirma. Y también insta a la afición a "que la gente venga a apoyar y venga a ser feliz de jugar algo importante. Yo no creo en perder, creo que en ganar. Hay que jugar con ilusión y si luego perdemos, pues ya estaré preparado para recibir bofetadas".

Hay jugadores que en el plano físico llegan justos para el encuentro como es el caso de Yusta y de Jaime Fernández que siguen arrastrando sobrecargas musculares o el Bell-Haynes que viene de jugar con su selección y apenas ha descansado. Aunque le peor noticia es que Nate Watson está atravesando un proceso vírico y es el que más preocupa al cuerpo técnico. El resto de jugadores están disponibles.