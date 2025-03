La previa del Casademont Zaragoza-Cholet: el momento de la verdad

Cuando se ponen todos los huevos en la misma cesta, el día en el que te juegas que no se rompan no se puede fallar. Ese todo, o casi todo, a una carta en que parece haberse convertido la temporada del Casademont entra a escena en 80 minutos de juego ante el Cholet, que tienen su primera ronda este miércoles en un Príncipe Felipe (20.00) que, a pesar de la importancia que el club le da a esta cita, no será la caldera que suele ser en las grandes ocasiones.

En juego está el pase a las semifinales de la FIBA Europe Cup, la competición en la que parece más factible que el equipo aragonés dé una alegría a los suyos. Porque tras una gran primera vuelta en la que el Casademont estuvo, ante el Manresa, a tan solo unos segundos de meterse en la Copa del Rey, los de Fisac, y en especial su técnico, se han desinflado en la ACB y parece que ni ellos mismos confían en meterse en los playoffs. Eso sí, las 10 victorias parecen asegurar que este año no se sufrirá por la salvación, que no es poco.

La prioridad es, pues, en palabras de Porfirio, Europa. Y como tal el conjunto aragonés debe mostrar su mejor versión ante un Cholet que es el mejor equipo, con diferencia, al que se ha enfrentado esta temporada en Europa. Los franceses no son el Valencia Basket, pero o los de Fisac espabilan y cambian su cara o poco tendrán que hacer en la eliminatoria. Es cierto que a la plantilla acaban de llegar dos nuevas caras. Watson y Dimsa, y que lo ideal sería que tuvieran un periodo de adaptación, pero el calendario ha llegado así y el Día D los lamentos y las excusas no valen para nada.

Precisamente el pívot americano es duda para el duelo en el Felipe al arrastrar un proceso vírico, aunque lo normal es que, aunque no esté al 100%, ayude en lo que pueda al equipo. Por lo demás, Porfirio Fisac podrá contar con el resto de su rotación en un duelo en el que necesitará la mejor versión de Dubljevic (que aún no ha aparecido tras su lesión en la mano) y que Bell-Haynes recupere la energía que le caracteriza.

Enfrente estará el Cholet, una escuadra muy física en la que la fuerza está en el grupo y en el que, a pesar de contar con nombres determinantes como Campbell o Vautier, sus victorias las consigue a base de grandes actuaciones corales. Y triunfos logra muchos. En Europa solo ha perdido un partido, en la cancha del Bilbao Basket, y en la Liga francesa es tercero, pero con las mismas victorias que los dos primeros (Mónaco y París, dos equipos de Euroliga).

No se antoja una eliminatoria fácil para los aragoneses, pero el objetivo del Casademont debe ser no solo la victoria, sino llevarse del Príncipe Felipe la máxima renta posible de un pabellón que no presentará una gran entrada al estar el partido excluido del abono.