El análisis del Casademont Zaragoza: poco tiempo para reconstruir el puzzle

Durante una temporada los equipos buscan que sus picos de forma coincidan con los momentos claves del curso y en los que se juegan gran parte de sus objetivos. Porque, aunque todos son importantes, hay partidos y semanas con una trascendencia mayor que otras. En una de ellas está el Casademont Zaragoza, que en pocos días se va a jugar buena parte de sus metas y parece que los de Fisac no han llegado en las mejores condiciones a este tramo tan decisivo de campaña.

Porque la prioridad que se ha marcado el club, en boca de su técnico, es llegar lo más lejos posible e incluso pelear por el título de la FIBA Europe Cup. Siendo ese el deseo, el encuentro que cuajó el Casademont en la ida ante el Cholet no fue el idóneo. En un duelo en el que casi siempre fueron a remolque, los aragoneses consiguieron unas tablas que dejan todo por decidir para la semana que viene en Francia. Para seguir adelante en el torneo tendrán que elevar su nivel los de Fisac, comenzando por el propio entrenador, que debe dar con la tecla para encajar sus nuevas piezas en la rotación en tiempo récord. Precisamente eso, tiempo, es lo que no tiene un Casademont no puede esperar a los recién llegados.

Nate Watson, que parecía que podía dar un rendimiento inmediato, ha tenido la mala fortuna de verse afectado por un virus que no le está permitiendo vivir con normalidad sus primeros días en Zaragoza. La sombra de Bango es alargada y da la sensación de que ahora mismo el Casademont tiene un problema en la pintura que supo aprovechar el Cholet. Por si fuera poco, el regreso de Dubljevic tras su lesión en la mano no está siendo el esperado. El montenegrino no está brillando ni en ataque ni en defensa y por el momento no hay ni rastro de la versión MVP del pívot que maravilló al Príncipe Felipe en el primer tramo de competición.

Si las cosas en la pintura no están para echar cohetes, la rotación en el perímetro tampoco está mucho mejor. La apuesta de riesgo que fue Dimsa de momento no está dando sus frutos porque, básicamente, el lituano llevaba mucho tiempo alejado de las pistas y no tiene ritmo de competición. En un futuro puede ser un jugador aprovechable, pero ahora no mejora el rendimiento que hubiera dado Joaquín Rodríguez en este tramo decisivo.

Fisac ha reconocido que, con la reconfiguración de la plantilla, el Casademont tiene un equipo para correr menos, pero para dominar el juego en estático. Un cambio sideral que, aunque pueda ser fructífero, necesita un proceso que no encaja en los tiempos de los que dispone el equipo. Porque más allá de lo que pase en la vuelta en Francia, la ACB sigue su curso. Las 10 victorias del equipo aragonés hacen pensar que este año no vaya a haber apuros por conseguir la salvación, aunque la dinámica de los de Fisac tampoco invita a creer en la posibilidad de los playoffs si no hay un cambio de guion. Siendo obligatoria la mejoría del Casademont, el riesgo es ahora que llegue demasiado tarde.