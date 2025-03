Brianna Fraser: "Nunca había vivido un ambiente como el del Príncipe Felipe, es una locura"

Llev ya dos partidos con el equipo, pero este jueves Brianna Fraser ha sido presentada por el Casademont Zaragoza. La americana, tras una abrupta salida del Galatasaray, fue la elegida por el club para completar la rotación de Carlos Cantero y está en pleno proceso de aclimatación. "Creo que me estoy adaptando muy bien", comenzó la jugadora.

En ese proceso, Fraser aseguró que el papel que están jugando sus compañeras está siendo muy importante. "Me están ayudando mucho, son geniales", valoró la estadounidense, que explicó que está aprendiendo las jugadas. "Me siento bien, preparada y siento que estoy conectando con el equipo", añadió.

Fraser aseguró que había visto algún partido de Euroliga del Casademont antes de llegar y que ha decidido fichar por el club porque "la Liga española es muy buena y muy competitiva y el país me gusta. Es mi primera experiencia aquí". De hecho, a pesar de haber firmado solo hasta final de temporada, no descarta la posibilidad de continuar el próximo año: "¿Por qué no? Espero volver en un futuro. Me gusta el equipo y el entrenador".

Dinámica

La ala-pívot se considera "una jugadora dinámica y muy activa en ambos extremos de la cancha. Puedo jugar en la pintura y salir y tirar desde fuera o conducir hasta canasta", se autoanalizó. Además, Fraser apuntó a la Copa de la Reina como el objetivo más ilusionante para el Casademont y señaló lo sorprendida que está por el nivel de Helena Pueyo. "Es muy joven, tiene mucho potencial y le da mucho al equipo".

Por último, Fraser subrayó lo especial que fue para ella el ambiente que vivió el pasado domingo en el Príncipe Felipe. "Fue una locura la afición que vino al pabellón. Es algo que nunca había vivido antes y me han dicho que en otros partidos habrá más público", acabó.