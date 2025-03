Carlos Cantero: "La clave del partido somos nosotras mismas"

Carlos Cantero afronta el partido de este domingo ante el SPAR Gran Canaria (12.15 horas) con la clave del partido muy bien aprendida. "La clave del partido somos nosotras mismas. Saber que tenemos que poner un ritmo competitivo, una defensa, una intensidad defensiva, un buen estado físico en pista que, desde el principio, tiene que funcionar, no vale hacerlo en la segunda parte ni en el último cuarto", afirma.

Con la derrota de la pasada jornada en la pista del Joventut de Badalona (78-76) el conjunto aragonés permanece en la cuarta posición de la tabla, aunque el Jairis tiene la misma cantidad de victorias y derrotas y las catalanas están a solo un triunfo de las zaragozanas. Aunque, Cantero reconoce que "no pienso en ello ni hacemos cuentas ni nada. Yo quiero ganar todos los partidos, mi cabeza no piensa en otras cosas". Y ese es el mensaje que le intenta transmitir a la plantilla. "No sé dónde acabaremos, lo que transmito a las jugadoras es que hay que ir a por todos los partidos. Aquí partido que venga de Liga, partido que intentaremos ganar, es mi filosofía o mi idea. No pienso en quedar sexto por evitar a nadie, es lo que le transmito a las jugadoras", comenta.

El arbitraje del último encuentro fue bastante polémico, sobre todo, por decisiones controvertidas en cuanto a las faltas antideportivas. El técnico reconoce que "no entiendes por qué una sí y otra no, ni con el reglamento en la mano. Evidentemente, no tiene lógica, pero creo que esas acciones por mi parte como entrenador puedo quejarme de ellas cuando he visto que mi equipo ha hecho todo lo posible para ganar". Pero él mismo no quiere escudarse en temas de esta índole. "Lo que me cabrea es que hay cinco o seis derrotas de la misma forma, entonces tampoco creo que haya que poner la excusa de que se perdió por esas decisiones, en este partido no sería justo", dice.

El entrenador ha delegado el entrenamiento en su segundo para "ver desde fuera intensidades, actitudes, en un entrenamiento al final llevado a lo competitivo, que creo que es lo que nos faltó en el campo". Es sabedor de que un técnico tiene una gran importancia en el juego, pero "hasta cierto punto, a partir de ahí son las jugadoras las que sacan los partidos adelante, entonces es esa sensación lo que quiero ver en el entrenamiento". Shante Evans y Brianna Fraser no realizaron un buen partido, aunque no quiere castigarlas porque "aún se están acoplando". Lo que le preocupa a Cantero es "cuando les pasa a 9 jugadoras de las 11 que hay en pista, ahora hay que centrarse en el próximo partido".