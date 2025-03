La previa del Casademont-SPAR Gran Canaria: Un ensayo para la Copa

El Casademont Zaragoza femenino no tiene margen de error en el partido que le enfrenta este domingo al Spar Gran Canaria (12.15 horas) en el Príncipe Felipe si quiere conservar el cuarto puesto que ostenta en la clasificación. El conjunto aragonés está empatado a 15 victorias con el Hozono Global Jairis y una derrota, unida a una victoria de las murcianas, le descabalgaría de esa plaza en la que se tiene el factor cancha a favor en las eliminatorias por el título.

El partido, además de ser importante por el tema clasificatorio, también podría ser un test de cara a la Copa de la Reina, ya que ambos conjuntos quedaron emparejados en la eliminatoria de cuartos de final en el sorteo que se realizó y podría suponer una ventaja psicológica para el vencedor para el torneo del K.O. En el enfrentamiento entre ambos conjuntos en la primera vuelta las aragonesas endosaron un duro correctivo al Gran Canaria (47-87), aunque fue en la primera jornada de Liga. La mejor del choque fue Stephanie Mawuli con 11 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias para un total de 21 de valoración de la japonesa. También destacaron Tanaya Atkinson con 14 puntos, Gatling con 10 y Mistinova firmó su mejor actuación con el conjunto rojillo con 12 puntos anotados en 18 minutos.

El equipo de Carlos Cantero está teniendo una trayectoria irregular en la Liga afectado por las lesiones y problemas físicos de varias jugadoras producto de la disputa de la Euroliga. Las rojillas no han conseguido tener la solidez y continuidad de la pasada temporada y en esta le está costando ganar. De hecho en las últimas jornadas en las que se ha medido a directos rivales por los puestos altos como Hozono Global Jairis y Joventut, ha perdido.

Por parte del conjunto insular sus principales peligros son la base croata Karla Erjavec que es su máxima anotadora con 12.15 puntos de media por encuentro mientras que la ala-pívot nigeriana Nneka Ezeigbo es la más valorada con 15.29 créditos, siendo la séptima de la Liga en este aspecto. De los últimos 6 partidos solo ha conseguido ganar uno frente a Ardoi y ha caído hasta la décima posición de la tabla tras esta mala racha.

En el apartado de las lesiones Cantero no podrá contar con Markeisha Gatling ni con Laia Flores, tras sufrir una rotura fibrilar en su gemelo derecho que provocó que no pudiese disputar el encuentro ante Araski. Por el otro lado, el conjunto canario no sufre ninguna baja y César Aneas, entrenador del Gran Canaria, tendrá a todas sus jugadoras disponibles.