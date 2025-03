La previa del Lleida-Casademont Zaragoza: cuestión de prioridades

En medio de la semana clave en la que el Casademont se juega su futuro europeo, al equipo aragonés le toca hacer este domingo una parada obligatoria en Lérida. Un partido ante los catalanes (17.00) que parece que pilla un poco a los de Fisac con el pie cambiado, ya que en su cabeza el Cholet ocupa la mayor parte de sus pensamientos y preocupaciones. Pero, si la ACB es lo que le da de comer al club (así lo asegura su técnico después de confesar que la prioridad es Europa), el Casademont está obligado a cambiar su cara y evitar otro tropezón para conseguir una de esas victorias que se consideran casi obligatorias durante el transcurso de una temporada.

Porque el rival, el Hiopos Lleida, es uno de los equipos llamados a pelear por la salvación hasta final de curso. Aunque comenzó de manera notable tras su ascenso a la ACB, los de Gerard Encuentra se han frenado casi en seco, acumulan tan solo un triunfo en sus últimos nueve partidos ligueros y la mayoría de sus derrotas recientes han llegado con resultados bastante abultados.

Sin embargo, el Casademont, en pleno proceso de reajuste de su rotación, no está mucho mejor. Los zaragozanos no han vuelto nada bien del parón y su temporada también está yendo de más a menos. El palo de no clasificarse para la Copa del Rey tras el fatídico duelo ante el Manresa en el Felipe ha afectado más de lo esperado a un equipo que parece no creerse ahora sus posibilidades de estar entre los ocho mejores al final de la fase regular de la ACB y que pone sus esperanzas en la FIBA Europe Cup como salvación a una campaña que amenaza con quedarse algo insulsa si se asegura pronto la salvación.

Por ello, este enfrentamiento ante el conjunto catalán solo tres días antes de jugarse las semifinales ante el Cholet da la sensación de ser un partido trampa en el que la mayor necesidad clasificatoria del Lleida, sumado al calor de su afición, puede decantar la balanza. Para que no ocurra tal cosa, Fisac avisó en la previa que él es el único que tiene derecho a pensar en Europa mientras que sus jugadores deben tener puesto el foco en su rival.

Mientras tanto, Fisac sigue en busca de dar con la tecla que le exige la reconfiguración de su plantilla, tanto en ataque como en defensa. Precisamente en labores defensivas se tendrá que aplicar un Casademont que llega al duelo ante el Lleida después de que los 115 puntos que le endosó el Valencia la semana pasada en el Felipe marcaran un nuevo récord, negativo, en la historia del club aragonés.

A pesar de su evidente crisis de resultados, el Lleida es un equipo atrevido que tiene en el tiro de tres (cuarto de la ACBdesde el 6,25) una de sus mayores armas. Además, su última incorporación, James Batemon, cuajó un debut espectacular siendo uno de los mejores estrenos de un jugador en la ACB en la historia de la competición. Un peligro añadido al ya enrevesado duelo que afronta un Casademont en el que Fisac, con Watson ya completamente recuperado del virus que le ha lastrado esta semana, podrá contar con todos sus hombres y tendrá que decidir sobre la marcha cuánto quiere o puede reservar de cara al decisivo duelo europeo en Francia ante el Cholet. Cuestión de prioridades