El 'bajón' de Dubljevic y el problema en el '5' del Casademont Zaragoza

Muchas cosas no funcionan ahora mismo en el Casademont Zaragoza, pero una de las más llamativas es el agujero que tiene ahora mismo en el puesto de pívot. Porque Bango ya no está (aunque Fisac se empeñe en recordarlo), porque Bojan Dubljevic no es Bojan Dubljevic desde que volvió de la lesión en su mano y porque Nate Watson, a pesar de cumplir cada vez que sale, todavía no está integrado en la rotación del equipo. Así pues, y aunque el baloncesto tiende cada vez más a jugarse por fuera que por dentro, un equipo que no tiene una clara referencia interior tiene un problema.

Quizá el asunto más preocupante de todos ellos es el pobre nivel que está ofreciendo el pívot montenegrino desde que volvió de la lesión en su mano. Una fractura de la que ya está totalmente recuperado pero que ha supuesto un antes y un después en la temporada de Dubljevic. Antes de ella, el balcánico era, junto a Bango, el faro del Casademont. ‘Dubi’ despejó muy pronto las dudas que había suscitado su fichaje y desde el inicio del curso su rendimiento fue de MVP. Y esa no es una manera figurada de hablar, porque el pívot estuvo varias semanas al frente de la tabla de jugadores más valorados de la ACB. «Es verdad que hemos pasado de dominar absolutamente la posición de ‘5’ a buscar refugio en otros jugadores», reconoce Porfirio Fisac.

En 2025, por el momento, ni rastro de ese Dubljevic. El pívot está tirando menos, está tirando peor y centra cada vez más su juego en el lanzamiento desde fuera. Es cierto que durante toda su carrera el pívot siempre ha tenido esa amenaza y ese rango de tiro, pero desde que volvió de su periodo de baja no ha habido ningún partido en el que haya tirado más de dos que de tres, siendo que sus porcentajes desde el triple están por debajo del 30% y en ningún partido liguero de este año ha superado los 10 puntos. «Le falta ese grado de confianza en los tiros. Lo que nunca voy a hacer es dejar de confiar en él», asegura Fisac.

Si a su baja contribución ofensiva se le suma que el pívot no es para nada un especialista defensivo, hace que el Casademont necesite mucho más de Dubljevic. El montenegrino cuenta a su favor con su dilatada experiencia, siendo un jugador que las ha vivido ya de todos los colores y que podrá estar mejor o peor, pero que no le va a temblar el pulso ni se va a arrugar. ‘Dubi’ tiene una oportunidad magnífica de dar un golpe encima de la mesa en el duelo ante el Cholet porque el choque ante los franceses es un encuentro en el que los pesos pesados del vestuario tienen que dar un paso adelante. «A Dubljevic lo único que le hace falta es hacer un buen partido y a partir de ahí se levantará», considera su técnico.

Al bajón del montenegrino se une la poca confianza que de momento Fisac parece tener por el momento en Nate Watson, que está jugando mucho menos de lo esperado tras su llegada. «Le falta por encontrar su espacio dentro del grupo, se tiene que adaptar. Debe ser más duro y dominar un poco más la zona de rebote en ambas canastas», confiesa el segoviano, dando a entender que las comparaciones con Bango son odiosas y que donde antes tenía el Casademont una fortaleza ahora le sucede todo lo contrario, justo cuando más falta le hace.