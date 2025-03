Fisac: "Ante el Cholet es una final, no podemos tener miedo a perder"

Lleva repitiendo Porifirio Fisac el mismo discurso sobre la clave para sobrevivir de la eliminatoria europea ante el Cholet y no lo iba a cambiar el último día: el objetivo del Casademont Zaragoza es llegar con vida a los últimos 10 minutos. «Es lo que deseo. Debemos llegar al último cuarto con opciones de poder sacar el partido y ahí ver ahí quién tiene más templanza o más acierto», aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al trascendental duelo en Francia donde el equipo aragonés se juega el pase a las semifinales de la FIBA Europe Cup.

No lo tendrá fácil ante un Cholet que si ya en el Príncipe Felipe mostró un notable nivel, es mucho más poderoso cuando juega en su pabellón. «Es una cancha muy caliente y a ellos allí los van a apoyar a muerte. Son un equipo con mucha energía, con mucho físico y que realizan cambios constantes. No podemos concederles la opción de jugar rápido. Una de las claves será retardar todo lo que podamos sus ataques y controlar el ritmo de juego», analizó el técnico segoviano.

Porque, quizá la vez que más claro ha hablado al respecto de ello en toda la temporada, Porfirio Fisac no tuvo problemas en reconocer cuál es el mayor déficit de su Casademont. «Uno de nuestros grandes defectos es el trabajo defensivo, ese nivel físico que nosotros nos gustaría que fuera mayor. Yo sé que las características de mi equipo no son las mejores defensivamente y que tenemos una serie de condicionantes que nos hacen que no estemos a un buen nivel», explicó. Por eso, si a sus jugadores les faltan aptitudes en ese aspecto, Fisac pidió que al menos no falte actitud: «Creo que defender lo la palabra más importante que tiene es querer y muchas veces ese querer es el deseo que tenemos que nunca puede faltar"

No debería faltar hambre para lo que el entrenador del Casademont definió como «una final». «Los dos equipos sabemos que no hay más partidos después de este. Me gustaría que tuviésemos alegría y ambición y no tener miedo a perder, sino disfrutar por ganar o pelear. Tengo una final y para mí es una alegría disputar un partido así», valoró. Por ser un duelo sin red, Fisac consideró que «es un partido con un componente mental distinto» y apeló a la inteligencia de sus jugadores para saber anticiparse a las situaciones que pueda generar el choque.

Tras el pinchazo en el gemelo durante el duelo en Lérida, Tomas Dimsa no podrá ayudar a sus compañeros en Francia en la resolución de una eliminatoria que quedó tremendamente abierta tras el empate de la ida en el Felipe. Por ello, sin complejos partirá hoy el Casademont hacia Cholet. «Yo soy un tío positivo, voy a ir a disfrutar a muerte», remató Fisac.