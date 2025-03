Porfirio Fisac: "Nuestro objetivo es permanecer un año más en la ACB"

Porfirio Fisac no tiene ningún atisbo de duda sobre cuál es la meta que tiene ahora mismo el Casademont de cara al final de temporada. "Lo primero es salvarse y conseguir 12 victorias. Ahora nuestro objetivo máximo es permanecer otra temporada más en la ACB", afirma. Desde la vuelta del parón el equipo aragonés ha sido incapaz de conseguir sumar una victoria y el míster reconoce que "es evidente que el equipo tiene carencias y estamos jugando con demasiadas dudas y con falta de energía en momentos determinados. Las lesiones no están ayudando nada porque las están sufriendo jugadores clave, pero el grupo está muy unido y tienen mucha ética de trabajo".

Este sábado se enfrentan al Unicaja en el Príncipe Felipe (20.45 horas) y el entrenador asume que "tendremos que hacer un sobreesfuerzo, pero por desgracia o por suerte, nosotros no tenemos partido entre semana. Hay que afrontarlo pensando que si hay una gota de sudor, se tiene que quedar en la pista". El equipo malagueño está compitiendo por la primera posición de la clasificación y es uno de los mejores visitantes de la Liga, pero Fisac no quiere dar el partido por perdido antes de comenzarlo. "Si pensásemos que vamos a perder, no vendríamos a jugar. Nunca se puede venir sin la intención de ganar, otra cosa es que tus rivales sean mejores como ha pasado en estos últimos partidos", asegura.

La plantilla no está compitiendo al nivel que se le presume a jugadores de este calibre y más si cabe después de que durante el inicio de temporada demostrasen el buen baloncesto que podían llegar a practicar. "Nos estamos confundiendo en cosas sencillas como proteger bien nuestro aro o el no tener solidez en el trabajo de uno contra uno. Son muchos problemas en los que intentamos ayudarles porque el equipo está dañado y no está jugando a buen nivel", indica Fisac sobre los problemas de su equipo. Sobre todo se enfoca en el problema de no tener pívots "que sean intimidadores y esa protección del aro no la tenemos. Estamos intentando ser más sobrios o más contundentes desde la línea exterior para que no nos superen tan fácil". A lo que añade la baja de Dimsa y Mencía que tampoco ayuda a que esa zona esté más defendida y "el resto tenemos que ayudar más para conseguir que no nos ganen esas situaciones".

Uno de los jugadores que está en el ojo del huracán debido a la mala dinámica del equipo es Bojan Dubljevic, que desde su lesión no ha vuelto a ser el mismo y su nivel ha bajado considerablemente, aunque Porfirio no tiene dudad sobre el montenegrino. "Para mí es uno de los referentes del equipo. Su mano buena ha sufrido una fractura de dos dedos y eso le está condicionando que no esté cómodo. Las características de su juego son las mismas que al principio de temporada, es un pívot moderno porque tira más de tres que de dos", indica. Y el apoyo del técnico va más allá y asegura que "es un profesional como la copa de un pino y no voy a dejar de defenderle hasta que me echen a mí si fuera necesario. Es nuestro pívot titular y lo será hasta que yo esté aquí, ahora no le están saliendo las cosas y nadie sufre más que él, mientras esté en el campo lo apoyaré".

La derrota del pasado miércoles en la FIBA Europe Cup fue muy dura porque suponía la eliminación de la competición y encima sucedió de una manera casi humillante por lo poco competido que fue el encuentro en tierras francesas y Fisac es sabedor de lo duro que fue caer de esta manera. "Hemos sido capaces de ir superando los grupos que no eran nada fáciles. En los cruces nos ha tocado un equipo muy atlético y sus características eran la que peor nos venían. Por desgracia, creo que en estos cuartos hemos jugado a nuestro peor nivel en este torneo", finaliza.