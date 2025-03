Entrevista a Mariona Ortiz: "¿Ganar la Copa? La presión está en otras manos, pero quiero volver a vivir momentos únicos"

-Ya está aquí uno de los momentos más esperados del año. ¿Cómo llega el Casademont a la Copa?

-Creo que bien. Venimos de dos partidos que han sido fáciles y hemos podido integrar a jugadoras que necesitaban tiempo para sentirse dejar más cómodas. Aunque que tal vez nos ha faltado un poco de competitividad y de ser un poco más exigidas en ciertos momentos. No es lo mismo jugar un partido ganando de mucho que si va más igualado. Pero, bueno las condiciones son las que son y yo creo que el equipo llega bien.

-¿Ganar el torneo es un objetivo o un sueño?

-Tenemos que ser realistas y no perder el foco. El objetivo es jugar con la identidad que nos representa. Debemos ir partido a partido y no pensar más allá del primero. La presión está en otras manos, no en las nuestras. Debemos darlo todo y si ganamos será consecuencia de todo lo que hemos trabajado, de todo lo que hemos luchado y de la capacidad de plantar cara a cada a rival.

-Pero es inevitable no acordarse de lo que pasó en 2023...

-Eso fue inigualable y si se repite sería inolvidable. Claro que nos gustaría repetir, pero somos un equipo muy nuevo. Quedamos pocas de aquello y para muchas va a ser la primera Copa de la Reina que van a jugar. Tiene que pesar más las la ilusión y las ganas de poder disfrutar de un torneo así en un pabellón como el Príncipe Felipe con el ambiente que se va a vivir. Debemos focalizarnos en vivir la experiencia como se merece.

-En eso, en el ambiente, sí que se van a parecer mucho las dos ediciones. ¿Cómo valora la respuesta del público?

-Para ser sincera, me la esperaba. No me ha sorprendido. Yo creo que en España y ahora ya podemos decir que también en Europa son conscientes de que Zaragoza es una ciudad de baloncesto, de baloncesto femenino y eso influye mucho a la hora de tomar decisiones y por eso viene la Copa, viene la 'Final Six'. Yo creo que el baloncesto femenino en general es consciente de que aquí se respira un muy buen ambiente.

-Qué cerca se quedaron de la final de la Euroliga.

-Fue un golpe muy duro para todas, nos hacía mucha ilusión. Yo personalmente aún estoy asimilándolo. Hubiera sido la primera de todas, la primera del club. Vas consiguiendo cosas y, lo que decía antes, pierdes el foco porque casi te lo exiges. Pero en realidad éramos uno de los equipos con menos presupuesto.

-La temporada está siendo agotadora. ¿Cómo ha llevado ese desgaste?

-He agradecido muchísimo el descanso de las últimas semanas. He tenido situaciones límite que nunca me habían sucedido en mi carrera. Los meses de enero y febrero, no voy a decir que fueran un infierno, pero he sufrido mucho tanto a nivel físico como mental. Ahora hemos podido trabajar más en el gimnasio, hemos podido entrenar más, que eso siempre viene muy bien. Y si soy sincera creo que llegamos bien tanto físicamente como mentalmente, muy positivas.

Mariona, sonriendo durante la entrevista / Carla Greenwood

-Últimamente está acaparando elogios en España y en Europa. ¿Ha llegado a su tope Mariona Ortiz o todavía puede mejorar más?

-Claro que siempre se puede mejorar. Haciendo un paréntesis en esos meses que el cuerpo no me daba para más, soy una jugadora muy exigente consigo misma. Pero creo que he intentado ayudar al equipo en todo lo que he podido y en todo lo que ha necesitado. Después de la temporada pasada creía que donde podía crecer un poco más era a nivel anotador, aportar ahí un poco más y creo que es algo que he conseguido, siempre se puede ayudar más en todo. Pero sin duda que todavía hay margen de mejora.

-¿Cómo está viviendo su primer año como capitana? ¿Está siendo muy diferente?

-Echo mucho de menos a Vega (Gimeno), ella lo sabe. A ella, a Leo (Fiebich).... me hacían el día a día mucho más fácil y eran uno de mis apoyos más fuertes dentro del equipo. Aunque este año tengo a Oma y a jugadoras que me llevo muy bien. Vega hacía un trabajo en la sombra que tal vez no se veía, pero que era muy importante y he tenido que aprender y sigo aprendiendo a día de hoy. No soy muy vocal, Vega tenía esa capacidad de coger un micrófono y meterse al público en el bolsillo que no es mi caso. He tenido que intentar encontrarme a mí misma para estar al nivel de lo que implica ser capitana en este equipo. Por el camino he cometido errores y a veces se me ha hecho pesado porque tienes que encontrar un equilibrio. Pero es un honor tener esa responsabilidad y trato de llevarla de la mejor manera posible. Sigo aprendiendo.

-¿Ha recibido muchos mensajes felicitándole por su renovación?

-Muchísimos. Ha sido abrumador. Soy muy consciente que el apoyo que tengo de la 'Marea Roja' y del club. El presidente fue el primero que me mandó un mensaje cuando se enteró. Mi manera de devolver todo ese cariño es intentar dar el máximo que puedo como jugadora e intentar transmitir los valores que creo que forman parte de este club.

-¿Fue una decisión fácil?

-Sí, porque yo ya dije en el momento que decidí que quería seguir jugando mi prioridad era quedarme aquí. Todo lo que está por venir es ilusionante y bueno, se han juntado muchos factores que la verdad es que no ha sido complicado llegar a un acuerdo.

-En muchas ocasiones había dicho que no veía su retirada lejos o que su deseo era ser madre en un futuro no muy lejano. ¿Qué le ha ofrecido el Casademont para firmar un compromiso por dos años?

-Llevaba 10 años sin firmar un contrato de más de un año. Tengo muy relación muy buena relación con Carlos y los dos tenemos la ambición de seguir creciendo y el Casademont también. Me ilusiona mucho el poder seguir dando pasos, afianzarnos en el 'top 4' de la Liga y ojalá en la Euroliga, aunque este año está un poco difícil. El club va a mantener el nivel de exigencia alto y está comprometido con el proyecto. Además, dentro de dos años se celebra el 25º aniversario del club, va a ser un año muy especial y querían que yo formara parte de eso. A mí me suena interesante y quiero también estar presente.

-La última: ha sustituido a Vega de capitana...¿se imagina sustituyéndola en la foto levantando la Copa de la Reina?

-No me ha dado tiempo, tengo poca imaginación (ríe). Aún estoy recuperándome de la decepción de la 'Final Six'. Lo que me imagino es ganando el primer partido y lo que espero es un ambiente brutal. Tengo grabado un momento de la Copa del 2023 cuando salió el chico a tocar el violín. Teníamos todas las jugadoras los pelos de punta. Para mí fue espectacular y me gustaría volver a vivir momentos que pueda decir que son únicos