La previa del torneo en Zaragoza: una Copa de la Reina a rebosar

Que el final sea tan idílico como el de 2023, para los intereses del Casademont, dependerá de lo que suceda en el parqué del Príncipe Felipe, pero todo lo que va a rodear a la Copa de la Reina va a estar a la altura de una competición que promete emociones fuertes tanto dentro como fuera de las pistas. Con el espejo de la de hace un par de años, el torneo del K.0 vuelve a Zaragoza y nadie se quiere perder una de las semanas más mágicas del calendario baloncestístico.

Porque la Copa de 2023 fue la explosión de un fenómeno que ahora vivirá su confirmación a nivel nacional, aunque el baloncesto femenino en Aragón hace días que es ya es una auténtica realidad. Con Zaragoza la Federación Española de Baloncesto (FEB) sabe que apuesta sobre seguro y el ambiente por todo lo alto que se espera en la capital aragonesa le va a demostrar que no se ha equivocado. El ritmo de venta de los abonos desde que se pusieron a la venta en noviembre de 2024 ha sido elevado y a comienzos de este mes ya se habían vendido el 90% de los disponibles.

A tan solo tres días de que el balón se lance al cielo de Zaragoza, desde la FEB aseguran que la cifra de abonos reservados está muy cerca de alcanzar los 10.000 y que puede incluso darse el caso de que la organización no tenga capacidad para sacar a la venta entradas individuales para los diferentes partidos, algo que sería inaudito, y un tremendo éxito, teniendo en cuenta la gran capacidad del Príncipe Felipe.

Y es que la Copa de la Reina no tiene ya nada que envidiar a su homóloga masculina. Siempre que la organización designe un lugar y un pabellón acorde a lo que se merece la competición. El año pasado, no se entendió demasiado la elección de Huelva y los datos lo confirmaron. La final entre el Valencia Basket (a la postre campeón) y el Casademont Zaragoza fue presenciada solo por 3.800 aficionados, no llenándose el Palacio de los Deportes Carolina Marín (aforo para 5.150 personas). Por ponerlo en perspectiva, esos 3.800 son 7.000 menos de los espectadores que presenciaron al Casademont ganar la Copa de la Reina de 2023 y, tal y como muestran los datos, sería una entrada floja de cualquier partido del equipo aragonés, que ya casi nunca baja de los 4.000 aficionados.

Que en el Príncipe Felipe se va a vivir una atmósfera espectacular está más que garantizado. Para que ese ambiente se traslade al resto de la ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza y la FEB han organizado un encuentro de aficiones, como ya se hace en la Copa masculina, que tendrá lugar el sábado 22, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza de los Sitios. Esta es la oficial, pero ni mucho menos será la única quedada, ya que los amantes del baloncesto de los ochos equipos que van a participar en la Copa se están organizando a través de las redes sociales para vivir de manera conjunta los cuatro días de competición.

El favorito y el anfitrión

En lo deportivo, la Copa de la Reina se presenta mucho más igualada de lo que se podía esperar hace unas semanas. Sin duda, el máximo favorito es el Valencia Basket, que peleará por reeditar el título que consiguió el pasado año. Eso sí, las de Rubén Burgos llegan a la cita con dudas y en uno de los peores momentos de la temporada para ellas, en el que han obtenido algunas derrotas cuando menos sorprendentes. Sin embargo, su plantilla (con Leo Fiebich al frente) asusta y seguro que se han preparado para recuperar su mejor nivel esta semana.

En un segundo escalón está el Casademont Zaragoza, al que ser el anfitrión le otorga un plus de favoritismo más y, más o menos, a la par con el Perfumerías Salamanca. El Girona, el líder de la Liga, será el cuarto en discordia. Para el resto de equipos (Gran Canaria, Jairis, Gernika y Estudiantes) pasar a las semifinales ya sería considerado todo un éxito aunque ninguno renuncia a nada.

Para repetir la gesta de 2023, las de Cantero deberán superar primero a las canarias y después la lógica dice que su camino hacia el título pasa por vencer al Perfumerías en semifinales y al Valencia en la final. Un reto mayúsculo, pero para el que no le va a faltar apoyo desde la grada.