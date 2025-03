Carlos Cantero: "Somos favoritas en cuartos, luego hay mucha igualdad"

Se acerca la hora de la verdad y el Casademont Zaragoza llega motivado, con ganas y casi al completo para la Copa de la Reina. Carlos Cantero podrá disponer de todas sus jugadoras, a excepción de Markeisha Gatling. «Ayer ya entrenó con normalidad todo el equipo, les pregunté después del entrenamiento y me dijeron que bien así que no les voy a preguntar más», explicó este miércoles el técnico refiriéndose a Laia Flores y Nerea Hermosa. Además, las últimas victorias han servido para integrar aún más a las últimas incorporaciones, Evans y Fraser, así como a Helena Oma.

Cantero no reniega de la etiqueta de favoritas... pero solo para este viernes, en el partido de cuartos de final ante el Gran Canaria. «Una vez que entras como cabeza de serie el primer partido es el que más tensión te provoca porque sientes la obligación de ganarlo. Sí es cierto que esa etiqueta de favorito la tienes, no renegamos de ella, pero una vez que pasas a semifinales hay muchísima igualdad. Ojalá podamos repetir lo que hicimos los dos años anteriores, quitarnos quizá la espinita de la Supercopa. Al final son cosas que vivimos, y hablo de mí, uno de los momentos más bonitos de mi vida y no hay motivo más fuerte que querer volver a vivir eso», añadió Cantero.

El madrileño quiere, sueña, una nueva final, la tercera en tres años seguidos («sería milagroso», dijo), pero en ningún caso le decepcionaría no lograrlo. Porque la competición llega muy igualada pero los grandes son los grandes. «Es cierto que equipos como Estudiantes y Jairis vienen fuertes incluso ganando partidos en casa de rivales importantes, Salamanca y Valencia vienen de perder pero son equipos con tanta experiencia que al final es difícil ver en cuartos alguna sorpresa. Sí veo más igualdad que otros años pero cuando estos equipos se ponen a jugar se ponen a jugar y en una Copa, un playoff o una clasificación para algo se ponen a jugar y son difíciles de ganar».

Este viernes les espera el Gran Canaria, al que han ganado los dos partidos de Liga, el segundo hace apenas un par de semanas, por lo que Cantero no espera grandes diferencias en cuanto al planteamiento. «No espero mucho cambio. También te lo va a decir el propio partido, cuánto podemos guardarnos si va bien para los siguientes cruces. Ellas no tienen una rotación tan larga que les permita plantear diferentes escenarios de partido. Al final si nosotros que tenemos una plantilla larga podemos adaptarnos mejor y plantear varios escenarios». Si todo va bien, el Casademont tendría que jugar tres partidos en tres días y ese es un factor «diferencial» como pudo comprobar el equipo el curso pasado.

El técnico también valoró la renovación de Mariona Ortiz, que calificó de «fantástica». «No concebía el equipo el año que viene sin que siguiera ella. Esto son triunfos, es como un trofeo para nosotras, para el club, tener la posibilidad de contar con jugadoras top en Europa a mí me llena de alegría. Es una de las razones por las que me ilusiona la temporada que viene si tenemos en una posición tan importante como la de base a una jugadora tan importante como Mariona».