Entrevista con Vega Gimeno: "Mi guion perfecto sería que Mariona y Helena Oma levantaran la Copa"

-¿Cómo está viviendo los primeros meses de su nueva vida?

-Muy bien, la verdad. Muy tranquila y muy a gusto. Lo de tranquila es relativo porque en realidad no paro de hacer cosas y voy un poco de aquí para allá, pero bueno, cosas que me apetecen y que me gustan. Estoy pasando mucho tiempo con la familia, los amigos, con mis sobrinos, dándoles tiempo de calidad. Sigo la competición, estoy involucrada con temas de deporte y de baloncesto, pero ya con otro ritmo y desde otra perspectiva.

-¿Ni en estos días previos a la Copa le entra alguna duda de si tomó la decisión correcta?

-No, ninguna. Soy totalmente sincera si digo que no echo nada de menos el baloncesto. Es algo que me sorprende hasta a mí misma, porque yo pensaba que a lo mejor sí que le iba a echar algo de menos, pero la verdad es que no. Eso me da mucha tranquilidad y mucha paz.

-El gusanillo de la competición imagino que se lo quita el 3x3.

-Eso es. Además ahora lo disfruto incluso más, aunque siempre lo he hecho. Porque ganar una medalla olímpica me ha dado también mucha serenidad. Me sigo manteniendo en forma, pero ahora me coloco los entrenamientos cuando quiero y me organizo a mi ritmo.

-Entonces, ¿no le van a dar ganas estos días de saltar a la cancha del Príncipe Felipe?

-No lo sé...pero creo que no mucho. Me apetece disfrutar la Copa desde el otro lado, desde la distancia y sin la tensión ni la presión del momento. Tengo ganas de estar en la grada y animar al Casademont, que es con quien voy yo.

-Algo de Zaragoza sí que echará de menos...

-A su gente. Así como te digo que el baloncesto no lo he echo de menos, a la gente de Zaragoza sí. El ir por la calle y que te paren , el poder hablar con ellos, ver sus caras después de los partidos, el Felipe lleno... El sentimiento de pertenencia que tengo yo allí es lo que más echo de menos.

-Volviendo a la Copa, el favorito es el Valencia, ¿no?

-Por plantilla, seguro. Es el que tiene la presión. Pero, por estados de forma, pues diría que a lo mejor el Casademont y el Girona para mí son los favoritos. Entonces, veremos al final qué predomina y si el Valencia recupera el nivel que no ha tenido en las últimas semanas.

-Gane quien gane, el ambiente va a volver a ser espectacular.

-Seguro. Aunque nos estemos acostumbrando es importante que no le quitemos mérito a lo que se ha conseguido en Zaragoza. Este año el objetivo es que también haya una muy buena entrada en los partidos de cuartos de final y creo que se va a conseguir. Es una gran noticia para el baloncesto femenino.

-¿Cómo está viviendo la temporada del Casademont desde la distancia? ¿Qué nota le pone?

-Un notable alto, casi sobresaliente. No se valora que en los dos años que ha jugado la Euroliga se haya metido entre los ocho primeros. El balance tiene que ser muy positivo. Es verdad que en Liga sí que ha habido un poco más de cierta irregularidad, pero creo que es algo normal cuando tienes doble competición. A veces es imposible no de dejarte algunos partidos por el camino.

-¿Sigue en contacto con el equipo o ha preferido alejarse un poco?

-Al principio de temporada hablaba mucho con Mariona, con Helena (Oma), con Laia (Flores)...pero es verdad que llegó un momento en el que dije: ‘Ya no estoy tanto en ese vestuario, prefiero no dar tanto mi opinión ni meterme tanto’. Pero bueno, son mis amigas, no mis compañeras. Entonces, evidentemente, estoy bastante en contacto con ellas.

-Lo que será imborrable para siempre fue lo que ocurrió en la Copa hace dos años. Ahora que ha pasado más tiempo...¿qué es lo que más recuerda de esos días?

-Las celebraciones, las múltiples celebraciones que tuvimos (ríe). Y el momento del autobús descapotable por las calles de Zaragoza. Solo recuerdo cabezas por el recorrido, fue espectacular. Muy pocas jugadoras de baloncesto han podido vivir algo así a lo largo de sus carreras. Y futbolistas, también contadas.

-¿Y sobre la pista? Su expulsión en la final y la reacción del equipo también se recuerda mucho aquí.

-De la expulsión no me acuerdo demasiado porque es verdad que no lo he vuelto a ver. Me dejó un mal sabor de boca y he preferido no hacerlo. Lo que sí he visto es cuando levanto la Copa. Fue increíble. No por ganarla, que también, pero ya la había ganado en dos ocasiones, si no por hacerlo en Zaragoza. Por hacerlo en casa y delante del Príncipe Felipe lleno a reventar...fue algo muy especial.

-La Copa del 2023 o la medalla olímpica. ¿Con qué se queda?

-Qué difícil, han sido dos momentos brutales. Ya no como jugadora, sino a nivel personal, por la pelea y la lucha que hay detrás. En el Casademont, al final, creo que sí que he creado cierta identidad, tanto de club, como de equipo y con la afición. Y, en el 3x3, mi identidad es estar 10 años jugándo esa disciplina y peleando por ella. Creo que me quedo con la medalla olímpica porque es más difícil que se repita que ganar una Copa de la Reina, pero a nivel emocional las dos fueron bastante ‘top’.

-Para terminar, ¿cuál sería el guion perfecto de Vega Gimeno para esta Copa de la Reina?

A mí lo que me gustaría que sucediera es que el Príncipe Felipe estuviese lleno todos días y en todos los partidos, eso para empezar. Y, por supuesto, que el Casademont Zaragoza la gane. Me encantaría ver el último día a Mariona con Helena Oma levantar esa copa al aire, la verdad.