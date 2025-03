Elisa Aguilar: "La apuesta del Casademont por el baloncesto femenino es un orgullo para la FEB"

-¿La Copa de la Reina, es una de las semanas más especiales para la Federación Española?

-Sí, la verdad es que es una semana muy especial porque es el segundo título de nuestra competición, la Liga Femenina Endesa, es un formato que a todo el mundo le gusta, el torneo del KO, porque vamos a volver a Zaragoza donde batimos récords en 2023 y donde todo indica que vamos a seguir batiendo récords y poniendo el baloncesto femenino todavía más alto. Y porque el talento que vamos a ver a nivel deportivo es del máximo nivel mundial. A eso se suman todas las actividades alrededor de lo deportivo como va a ser la Fan Zone,y otras actividades dirigidas a niñas en edades tempranas con referentes como Vega Gimeno o Leonor. Sinceramente, tengo unas ganas enormes de que llegue la competición y podamos disfrutar ya de este gran evento.

-Más del 90% de abonos vendidos, 1.600 de fuera de Zaragoza… Son números comparables a la Copa ACB.

-Tenemos un buen espejo a seguir en la Copa ACB, que es un formato que lleva muchísimos años siendo un gran éxito, que reúne a todas las aficiones como suele pasar en el baloncesto sin ningún tipo de problema y con muchísima hermandad. Esos números que comenta nos motivan y vamos a seguir trabajando para mejorar aún más no solo este producto de la Copa sino todo nuestro deporte. También quiero agradecer, porque esto no sería posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, del Gobierno de Aragón y de la federación autonómica que hacen que esta apuesta por este formato se vea recompensada por todo el plano deportivo, el impacto económico y también el impacto social por esa hermandad que se va a vivir no solo en la plaza de los Sitios sino en la grada, en la pista, y que hace que el ambiente del baloncesto femenino sea muy agradable y da gusto poder disfrutar de este evento.

-La Fan Zone es una de las grandes novedades.

-Sí, es un detalle que hay que poner en valor. Una vez que los equipos se enfrenten cada afición va a animar a su equipo, como es lógico, pero una vez que termine el partido y gane quien gane, los vas a poder ver por las calles de Zaragoza tomándose algo. Como esto suele pasar, creo que era bonito hacer ese encuentro para demostrar no solo a Zaragoza y Aragón sino a toda España que el ambiente que se vive siempre en nuestro deporte es agradable. Los valores que siempre decimos son un clarísimo ejemplo de lo que vamos a vivir el sábado en la plaza de los Sitios. Por eso animo a la gente a que nos acompañe esa mañana, que nos acompañe en los partidos porque merece la pena poder disfrutar primero de las jugadoras y entrenadores pero también de todo lo que rodea la competición.

-El ejemplo y recuerdo de 2023 está muy cercano. ¿Se puede igualar o superar ese éxito?

-A nivel deportivo, sinceramente, estamos mejor que en 2023. A nivel de clubs, de su apuesta, y el esfuerzo es cada vez mayor. A nivel de arbitraje y entrenadores, también estamos mejor que hace dos años. El rendimiento está siendo muy bueno, la Liga Femenina Endesa es mejor que hace dos años porque cada vez los equipos compiten más a nivel internacional, tenemos a Ferrol que va a jugar la final de la Eurocup, al Valencia en las semifinales de la Euroliga, la mayoría de las jugadoras de selección juegan en nuestra competición. El ticketing indica que vamos a volver a batir récords, con lo cual, en este caso las comparaciones son buenas para ver el crecimiento que hemos tenido con respecto a 2023. Estamos ilusionados, motivados, como siempre digo somos inconformistas y esto implica que queremos siempre más y que vamos a trabajar para seguir creciendo y seamos un deporte como ya somos, el primer deporte femenino de nuestro país.

-¿Qué recuerdo tiene de 2023?

-Era directora de competiciones. La verdad es que la viví con sorpresa en cierta manera porque ver el Príncipe Felipe a rebosar… Es verdad que el torneo que hizo el Casademont influyó mucho en que pudiéramos ver un Príncipe Felipe lleno y creo que también la puesta en escena que se hizo por parte de la federación en todo lo que rodea el partido, las activaciones que se hicieron, fueron de un grandísimo nivel. La hermandad que se vivió por parte de las aficiones, el talento deportivo… Lo viví sinceramente con mucho orgullo, orgullo de pertenecer a un deporte que siempre quiere más y esos cuatro días son una fiesta a nivel deportivo y social.

-¿Ese éxito fue decisivo para traer la Copa de nuevo a la ciudad?

-Creo que sí (ríe), que tuvo bastante que ver ese éxito para que cuando luego volvimos a hablar con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón las puertas estuvieran ya muy abiertas. Estábamos muy contentos por todo el impacto que conllevó y este año es otro ejemplo más de que merece la pena traer baloncesto femenino a las ciudades, de que la recompensa para las instituciones es grandísima. Lo bueno que tenemos es que en el 27 volvemos a una ciudad donde se vive tanto el baloncesto como Zaragoza.

-Una apuesta que también se extiende a la Final Six.

-Sí, es una ciudad de baloncesto. También creo que hay que poner en valor el grandísimo trabajo que está haciendo el Casademont Zaragoza desde que compite en Liga Femenina Endesa, que cada año está un paso más cerca de todos los títulos, ya pudo saborear la Copa de 2023. La ciudad de Zaragoza ha apostado también por el proyecto del Casademont trayendo tres años la Final Six. Es una muy buena noticia que siempre haya actividad en nuestro país y de la altura de los mejores clubs de Europa.

-¿Cómo se valora desde la FEB ese crecimiento del Casademont Zaragoza?

-Lo valoramos muy positivamente. Estamos muy agradecidos del esfuerzo que está haciendo Reynaldo con todo su equipo, en este caso con la parte femenina. Creo que sinceramente ellos también estarán muy orgullosos de la apuesta que se hizo en un momento dado, quizá llena de incertidumbres, y la recompensa está siendo multiplicada por mil. Ver cada fin de semana 4.000-5.000 personas en el Príncipe Felipe, cómo conectan con el equipo, el hecho de que hayan ganado ya un título en 2023, en casa que lo hizo muy especial, fueron las pregoneras del Pilar… Ahora llevar una Final Six, que no es fácil. No se han podido clasificar pero eso no tiene que empañar la grandísima temporada que está haciendo el Casademont. Esa creencia en el baloncesto femenina ha sido una apuesta importante para el baloncesto de nuestro país y para la federación es un orgullo. Creo que ellos están muy contentos de que esa apuesta se haya desarrollado de la manera que lo ha hecho.

-¿Ve algún favorito?

-Es difícil de decir. Afortunadamente es una buena noticia que no se pueda predecir un favorito, no sabría decir cuál lo es. Ahora mismo los ocho pueden optar al título, digo los ocho porque la Copa tiene siempre ese factor sorpresa y los no cabeza de serie pueden dar la sorpresa con los cabeza de serie. La buena noticia es que no hay un claro favorito, que está muy abierta y vamos a vivir finales desde el jueves hasta el domingo. Y quien gane el domingo será un merecido campeón porque no es nada fácil estar tres días al máximo nivel competitivo por el nivel que hay en nuestra Liga que siempre digo que es la mejor Liga de toda Europa.