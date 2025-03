La reválida de Brianna Fraser: "Vamos a hacer todo lo posible para que la Copa se quede en la ciudad"

Lleva muy pocas semanas en Zaragoza y sería injusto cargarle con una responsabilidad que no le corresponde, pero lo cierto es que Brianna Fraser ha llegado al Casademont Zaragoza para marcar diferencias. Y qué mejor momento para hacerlo que, a pesar de su titubeante inicio en el equipo, en toda una Copa de la Reina. A la jugadora ya le han contado sus compañeras la hazaña que se consiguió en el Príncipe Felipe hace dos años y, al más puro estilo americano, Fraser apunta directamente al objetivo: «Vamos a hacer todo lo posible para que el campeonato se quede en la ciudad».

Tras su sorprendente salida del Galatasaray, todo ha cambiado muy rápido en la vida de la estadounidense, pero la jugadora confiesa que está muy contenta de cómo se ha producido su aterrizaje en Zaragoza. «Me siento muy cómodo aquí. El equipo me ha recibido con los brazos abiertos. Son todas muy amables, hablan mucho conmigo y también pasamos mucho tiempo juntos fuera de la cancha», explica realmente entusiasmada.

Su adaptación, eso sí, está siendo más rápida fuera que dentro de la pista, donde todavía no se le ve demasiado aclimatada en la rotación de Carlos Cantero, aunque ella no se muestra para nada preocupada. «En el primer partido, obviamente, estaba muy nerviosa. Pero poco a poco me voy sintiendo mejor. Es fácil jugar con ellas porque aquí se juega al baloncesto en equipo y eso me ayuda mucho», reconoce Brianna.

Lo que le ha sorprendido mucho a Fraser es el nivel del baloncesto femenino español. «Todos los equipos juegan muy rápido y también muy físico. En Turquía se corría mucho menos, era más bien un ritmo lento. Pero en la Liga Española se va muy rápido a canasta, aunque también se juega una defensa buena e intensa. Por eso los marcadores no son tan alto como en otros países», analiza la americana. Para entender mejor el juego, Fraser está contando con la inestimable ayuda de Carlos Cantero: «Él sabe lo que puedo hacer y lo que puedo aportar al equipo, así que me pide que siga jugando como juego y eso ayudará al equipo en todos los sentidos. Cuando llegas nueva a un equipo a veces es difícil saber cuál va a ser tu función, pero el entrenador solo me pide que sea yo misma».

Trabajo extra

Brianna está teniendo algo de trabajo extra estos días, porque mientras el resto de sus compañeras conocen a la perfección a los ocho equipos que van a participar en la Copa de la Reina, para ella la mayoría son prácticamente desconocidos. «He buscado algo de información y he visto algún partido, aunque tampoco muchos. Vi el Estudiantes-Valencia, el último de nuestro rival y el de Perfumerías Avenida», relata. Eso fuera de lo que es la preparación física, donde también está haciendo trabajos complementarios para llegar al debut en un estado óptimo: «Voy al gimnasio después de los entrenamientos y estoy haciendo ejercicios de tiro para afinar e intentar estar en plena forma. Espero que se pueda ver a la mejor Brianna en la Copa».

Porque Fraser sabe que va a jugar delante de muchísima gente. Ya apuntó algo en su presentación y, a pesar de tener experiencia en la WNBA, la estadounidense sigue alucinada con lo que se vive en el Príncipe Felipe cada semana. «Nunca había vivido ambientes así. Estaba acostumbrada a jugar en pabellones pequeños y aunque estuvieran llenos no había tanta gente. Pero es que este estadio es muy grande. Por eso está siendo tan especial para mí», reflexiona la jugadora, a la que ya le ha dado tiempo a sentir de cerca a la ‘Marea Roja’: «Los aficionados no saben todo lo que nos ayudan. Son nuestro sexto jugador. Nunca había visto nada igual. Sé que la Copa es muy importante para la afición, para el equipo y para la ciudad. Vamos a intentar ganar el título por todos ellos».