Carlos Cantero: "Había que quitarse los nervios"

El Casademont Zaragoza acabó ganando bien su partido aunque le tocó sufrir por el camino. La unión y la tranquilidad del equipo fueron clave según sus protagonistas. «Es algo que tenemos positivo, juntarnos de nuevo. No lo he sentido como una posición crítica, quizá si se hubiera mantenido esa ventana en el tercer cuarto hubiéramos sentido esos nervios. No ha sido un descanso con bronca ni nada sino al revés, de seguir, de confiar en los tiros que estábamos haciendo. Hemos remontado con los tiros libres y a la que ha entrado el triple de Pueyo ha quitado las telarañas del aro y han entrado los de Steph y ya nos hemos alegrado», señaló Carlos Cantero.

También Nerea Hermosa, feliz también de disfrutar del ambiente del Príncipe Felipe. «Lo primero felicitar a mi equipo porque creo que hemos salido a la segunda parte unidas, hemos confiado en que podíamos remontar. Nos ha faltado un poco de energía al principio y el Gran Canaria ha salido más agresivo pero al final es un partido de 40 minutos y estoy contenta del trabajo y de la unión, así como de la gente que ha venido que ha sido clave», dijo la pívot.

Los nervios jugaron una mala pasada a las aragonesas al principio, pero para Carlos Cantero no se trata de primera o segunda unidad. «Este quinteto fue el de Ardoi y ese día fue la primera vez que saqué este quinteto, no hay una unidad tan, tan clara. Había que quitarse esos nervios y a lo mejor otras tenían que coger esa anotación como ha pasado al principio con Nay y con Tate, que eran las únicas que anotaban fácil, y a lo mejor necesitaban un poco más de acierto de otras jugadoras que es lo que ha venido en la segunda parte», explicó.

Ahora toca recuperar y preparar el duelo de este mismo sábado ante el Perfumerías Avenida. «Para mañana les he dicho que nos quitamos esa presión, esos nervios negativos por la etiqueta de favoritos, por el escenario que es abrumador, y espero que sea otro tema en cuanto a acierto pero va a ser muy complicado», indicó el preparador madrileño.

El técnico recordó que al Casademont se le está dando bien el Perfumerías Avenida en los últimos enfrentamientos, pero este sábado habrá una gran diferencia. «Haremos vídeo por la mañana, no se nos han dado mal los últimos enfrentamientos, al revés, se nos están dando bastante bien, pero muchas veces las estadísticas tienes que acabar perdiendo. Uno de nuestros puntos fuertes contra ellas era Keisha en el poste así que nos tendremos que buscar las castañas para encontrar esos puntos fuertes».

Para Hermosa la clave será disfrutar. «Es un equipo superior que si no estás concentrada todo el partido pueden sacar ventaja rápido. Para nosotras lo importante es disfrutar y cuando pasa eso sale todo mucho mejor. Aquí es fácil que pase eso con tanta gente, es la primera vez que vivo la Copa aquí y poder experimentar esto te hace dar todo tu máximo», concluyó.