La previa del Casademont-Gran Canaria: El momento de volver a soñar

El Casademont Zaragoza inicia su camino en la Copa de la Reina este viernes frente al SPAR Gran Canaria (20.00 horas) y buscará repetir el sueño logrado en 2023 cuando levantó el título frente a su afición en el Príncipe Felipe. Como en ese año, el equipo aragonés es el anfitrión de la competición y puede ser el escenario idóneo para volver a salir como campeón después de que la temporada pasada cayese en la final frente al Valencia Basket (77-53). Las zaragozanas tendrán el factor cancha mientras sigan vivas en el torneo y puede ser determinante, como ya lo fue hace dos años, para salir triunfantes de su pista.

Si fuese una afición normal, no tendría mucha importancia este factor, pero La Marea Roja no lo es, algo que se demuestra con los 5.400 abonos vendidos solo a fans de Zaragoza para este torneo y que el pabellón estará casi al completo de su capacidad total. Su papel será fundamental para llevar en volandas al equipo cuando las fuerzas falten o parezca imposible salir victoriosas, porque en lo que más destaca la grada del Príncipe Felipe es en tener fe hasta en esos instantes donde hasta los más creyentes no confiarían en un milagro y en alentar a las suyas hasta que la voz empieza a fallar y las manos duelen de no dejar de aplaudir. Esa unión entre aficionados y equipo es la que hace que dé igual la diferencia de presupuestos o la calidad de las jugadoras rivales y provoca que lo que parece un milagro se acabe convirtiendo en una realidad. Su apoyo será esencial para que el Casademont tenga opciones reales de poder acabar campeón.

Pero el camino se tiene que recorrer paso a paso y el primer obstáculo es el Gran Canaria. Frente al conjunto insular ya se han disputado los dos enfrentamientos de la temporada regular en Liga y en ambos las de Cantero se alzaron con la victoria. En el último jugado en el Príncipe Felipe el pasado 9 de marzo, vencieron por una buena diferencia (66-50) y en cancha de las canarias ganaron de una manera muy holgada (47-87), aunque fue el primer choque de la temporada. En el partido de hace unas semanas la mejor fue Stephanie Mawuli con 17 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias y también destacaron Shante Evans y Tanaya Atkinson.

En este mes de marzo, en el que Casademont ha disputado cuatro partidos, solo ha caído en uno de ellos, precisamente ante su rival más difícil en este tramo, el Joventut, y el único fuera de casa. El resto (ante Araski, Ardoi y el mencionado Gran Canaria) se saldaron con victoria. Por el otro lado, las insulares llevan inmersas en una mala racha de resultados desde que comenzó el año. En todo 2025 solo han ganado tres partidos de los doce disputados.

Carlos Cantero podrá contar con todas sus jugadoras, a excepción de Markeisha Gatling, ya que todo apunta a que tanto Nerea Hermosa como Laia Flores están recuperadas de sus respectivas lesiones. La pívot lleva semanas renqueante de su rodilla, pero llegara en perfectas condiciones para este partido, por su parte de la base no disputó el último encuentro frente al Ardoi, pero para el inicio de la Copa ya está disponible. Por el otro lado, César Aneas no tiene ninguna baja para la Copa.

El posible rival en semifinales

Este viernes también se juega el Perfumerías Avenida-Movistar Estudiantes a las 17.30 horas, que abre la segunda jornada de cuartos de final. De este duelo saldrá el rival en las semifinales del torneo en el caso de que el Casademont supere al Gran Canaria y avance en la competición. Sobre el papel las salmantinas son favoritas, pero sus rivales llegan en buena dinámica con tres triunfos consecutivos, el último frente al Valencia.