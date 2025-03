La contracrónica del Casademont-Perfumerías Avenida: Un tercer cuarto fatal

Los partidos de una magnitud semejante a las de este nivel se acaban decidiendo por pequeños detalles para que un equipo se acabe imponiendo al otro. Esto fue el tercer cuarto en favor del Perfumerías Avenida y en contra del Casademont Zaragoza porque tras el descanso las de Cantero fueron una sombra durante los 10 minutos siguientes a lo que suelen acostumbrar. El 3 de 14 en tiros, es decir, un 21,4% de acierto dice a las claras lo que fue este parcial para las aragonesas, esto junto a una segunda unidad comandadas por Laia Flores y Brianna Fraser que se vieron superadas por sus rivales en todo momento, sumado a la carga de faltas por parte de Mariona y de Shante Evans, provocaron que las salmantinas se fueran al último cuarto con una ventaja de 13 puntos tras anotar 24 en el anterior por tan solo 10 de las zaragozanas. Al final bastaron tan solo 10 minutos para acabar decidiendo el encuentro de semifinales de la tan ansiada Copa de la Reina.

El partido llegaba tras el descanso con una ventaja mínima de un punto para el conjunto rojillo después de una primera parte de baja anotación por parte de ambos equipos lo que dejaba entrever que todo se podía acabar decidiendo en los instantes finales si todo seguía el guion establecido por el momento. Y todo fue así hasta que el Casademont fue incapaz de anotar una canasta y desde el 8:41 al final de este parcial solo metió 4 puntos. Lo que provocó que el Perfumerías ampliase su renta con soberana facilidad. Al mal porcentaje de tiros se sumó que la dos mejores jugadoras del conjunto rojillo en este encuentro, Mariona Ortiz y Shante Evans, apenas pudieran estar en pista ayudando al equipo debido a que estaban cargadas de faltas, ambas con tres.

Pero lo que fue totalmente sangrante y decisivo fue la mala actuación de la segunda unidad de las aragonesas, junto con Brianna Fraser, en el momento en el que las salmantinas volcaron el partido hacia su lado, salvando únicamente a Helena Pueyo y a Marie Mané de todas las que salieron desde el banquillo. Laia Flores estuvo forzada a estar muchos minutos en la cancha, un total de 12, debido a la situación de Mariona y la base no fue capaz de anotar ningún punto y fallo los dos tiros que realizó, tampoco repartió ninguna asistencia y perdió dos balones. Mientras Brianna Fraser, a la que se le esperaba para estos partidos, fue la que viene siendo desde su llegada a Zaragoza. Anotando 4 puntos en los veinte minutos que jugó con uno de cinco en tiros, a lo que se suman 3 pérdidas, la que más del conjunto aragonés.

No se puede negar que el hecho de que la directora de orquesta del equipo, Mariona, no estuviese en este momento dentro de la cancha fue seguramente la principal causa de que el Perfumerías decidiese el encuentro, pero no puede ser que en casi 9 minutos seas incapaz de anotar más allá de cuatro puntos. Los detalles deciden partidos y en este caso el tercer cuarto fue ese detalle que hizo que las aragonesas se despidan de la Copa.