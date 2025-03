Evans y Atkinson, las mejores en el adiós a la Copa. Las notas de las jugadoras del Casademont

Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza:

Evans | 8 |

Explosiva. Exhibición sin premio de la pívot en la pintura.

Mariona | 5 |

Escasa. La capitana no fue decisiva esta vez y no estuvo al nivel que en ella es habitual

Atkinson | 7 |

Incisiva. Su tesón fue de lo mejor del partido y ayudó con puntos y rebotes.

Mané | 5 |

Triplista. Su trance en el último cuarto la salva en un mal partido de la gala.

Fraser | 4 |

Torpe. Llegó floja a la Copa y su torneo es mediocre para lo que se esperaba.

Flores | 4 |

Floja. Valoración negativa. La base no aportó nada en los minutos que jugó.

Pueyo | 5 |

Relegada. No estaba brillando pero no se entiende que Cantero se olvidara de ella.

Mawuli | 5 |

Fallona. No será por no intentarlo, pero a su esfuerzo no le acompañó un buen resultado.

Nystrom| 4 |

Invisible. La sueca no sumó nada para su equipo y van ya unos cuantos igual.

Hermosa | 4 |

Blanda. -17 con ella en pista. Fasoula hizo lo que quiso con ella.

Oma | - |

Inédita. La catalana no tuvo minutos debido a la intensidad del duelo.

Brcaninovic | - |

Banquillo. Cantero no contó con ella en la rotación.