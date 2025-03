Fisac: "Hay que ir poco a poco, el siguiente objetivo es asegurar Europa"

Desde La Puebla de Alfindén, desplazado por la Copa de la Reina, el Casademont Zaragoza ha perfilado la preparación del partido que este domingo le lleva al Palau para enfrentarse al Barça (17.00 horas). Fisac contará con dos bajas seguras, las de Dimsa y Mencía, y tiene en duda a Spissu "que sufrió un golpe el primer día de la semana y de momento no ha podido entrenar", por lo que el técnico completará la expedición con los canteranos Felipe Minzer y Dani Muñoz.

La empresa es complicada, el Casademont Zaragoza solo ha ganado una vez en su historia en el Palau, y el equipo llega con una rotación corta. "Para nosotros es un partido complicado, difícil, en el que necesitamos también con las bajas que tenemos que estos jugadores estén a un máximo nivel o a un gran nivel ofensivo y como la rotación es más corta que tengamos la capacidad de defensivamente estar a un gran nivel", indica Fisac.

El Barça no parece tan intratable como en otras ocasiones porque ha sufrido altibajos este curso, pero Fisac entiende los motivos. "Yo creo que hay que entender que los nombres no ganan partidos. Ellos han tenido muchos problemas en los jugadores que tienen. Es un equipo top con grandes jugadores pero que ha sufrido una serie de lesiones y de percances pero está quinto en la Euroliga y peleando por todo. Al final todos dependemos del estado físico de nuestros jugadores", razona el segoviano.

El equipo azulgrana ha perdido cuatro partidos de Liga en casa, pero eso no hace más sencillo ganar en el Palau. "Todos han sido por monedas al aire, por uno o dos puntos, a veces la justicia no está en el resultado sino en cómo juegas para conseguir el resultado. A veces te acompaña y otras no pero son momentos que se tienen. Para mí el Barça es un equipo de máximo nivel con jugadores que no voy a descubrir, incluso están metiendo jugadores como sarr en esta competición que el otro día hace 14 puntos. Tenemos que estar a un altísimo nivel para conseguir algo", insiste.

El técnico ha hablado también de los objetivos del equipo, discurso en el que Fisac ha dado un paso al frente. "Hay una cosa clara, los últimos resultados han hecho que con las victorias que tenemos, once más average, tienes bastante realizado un primer objetivo que siempre marco y a partir de aquí hay que buscar el segundo que es lograr 13 victorias que te garantice tener Europa de nuevo para el club, si consigues ese el siguiente que es conseguir las 15 que te da competir en Champions. Creo que hay que ir poco a poco y ahora mismo buscar esa idea de conseguir esas 13 que nos puede asegurar un poquito estar en Europa".