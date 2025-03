La previa del Barça-Casademont: prueba de altura

Solo sucedió una vez y va a hacer quince años el próximo mes de octubre. Así que ganar en el Palau es cualquier cosa menos sencillo para el Casademont Zaragoza, que este domingo tiene una nueva oportunidad para intentarlo (17.00 horas). El equipo llega tras las buenas sensaciones exhibidas frente al Unicaja, sin partido entre semana y con la salvación tan cerca que puede empezar a pensar en objetivos más ambiciosos.

También llega con dos bajas seguras, las de Tomas Dimsa y Yoanki Mencía, y con la duda de Marco Spissu, que sufrió un golpe en el primer entrenamiento de la semana y no se ha ejercitado desde entonces, según explicó ayer en la previa Porfirio Fisac. El técnico completará el banquillo con los canteranos Felipe Minzer y Dani Muñoz, pero tendrá que afinar más con una rotación más corta. «Para nosotros es un partido complicado, difícil, en el que necesitamos también con las bajas que tenemos que estos jugadores estén a un máximo nivel o a un gran nivel ofensivo y como la rotación es más corta que tengamos la capacidad de defensivamente estar a un gran nivel», indicó el técnico. Por su parte, Peñarroya no puede contar con Jan Vesely, Juan Núñez y Nico Laprovittola por diferentes lesiones de rodilla.

El Casademont suma once victorias y está a una de los puestos de playoff, mientras el Barça viene de ganar al Zalgiris en la Euroliga, donde es quinto. Idéntica posición que ocupa en la Liga Endesa con solo dos triunfos más que el conjunto aragonés. El Barça de Joan Peñarroya ha tenido muchos altibajos durante el curso, ha perdido cuatro partidos en casa, pero eso no hace la empresa más sencilla. «Hay que entender que los nombres no ganan partidos. Ellos han tenido muchos problemas en los jugadores que tienen. Es un equipo top con grandes jugadores pero que ha sufrido una serie de lesiones y de percances pero está quinto en la Euroliga y peleando por todo. Al final todos dependemos del estado físico de nuestros jugadores», valoró Fisac.

El técnico dio un paso al frente a la hora de hablar de los objetivos de su equipo. «Hay una cosa clara, los últimos resultados han hecho que con las victorias que tenemos, once más average, tienes bastante realizado un primer objetivo que siempre marco y a partir de aquí hay que buscar el segundo que es lograr 13 victorias que te garantice tener Europa de nuevo para el club, si consigues ese el siguiente es conseguir las 15 que te da competir en Champions. Creo que hay que ir poco a poco y ahora mismo buscar esa idea de conseguir esas 13 que nos puede asegurar un poquito estar en Europa», aseguró. La primera oportunidad de seguir sumando es hoy en una de las pistas que peor se le dan al Casademont Zaragoza.