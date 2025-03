El análisis del Casademont Zaragoza femenino: con la final de Liga entre ceja y ceja

Durísima está siendo la temporada del Casademont femenino, tanto a nivel físico como mental. El equipo de Carlos Cantero está cuajando de nuevo una notable temporada a la que, por falta de acierto, suerte o determinación se le está escapando el calificativo de sobresaliente. Pero aún tiene tiempo para conseguirlo en el tercer y último objetivo de la temporada, los playoffs de la Liga Femenina Endesa.

Primero las aragonesas deben acabar de la mejor manera la fase regular para así asegurarse la cuarta plaza que les daría el factor cancha en los cuartos de final y después tratar de llegar a la final de Liga, circunstancia necesaria para, obviamente, pelear por el título, pero también para poder jugar la Euroliga el año que viene en lo que sería la tercera participación consecutiva del Casademont en la máxima competición continental.

Esta temporada, lo que empezó como un sueño, meterse entre los seis mejores equipos de la competición, acabó viéndose como una posibilidad real debido al superlativo rendimiento de las zaragozanas, aunque se escapó en el último momento. En la reciente Copa de la Reina, tampoco las cosas fueron demasiado bien y el Casademont quedó apeado en semifinales.

Por ello, las aragonesas confían en que a la tercera vaya la vencida y un buen papel en los playoffs les dé la posibilidad de soñar con su primer título liguero además de poder volver a llevar la temporada que viene el nombre de la ciudad de Zaragoza por las mejores canchas de Europa.

El camino más probable para conseguir el objetivo se antoja duro pero no imposible. Si no hay más cambios en la clasificación, en los cuartos de final el Casademont se mediría al ganador de la Copa de la Reina, el Jairis. El murciano es un gran equipo, no hay más que ver su rendimiento la semana pasada en Zaragoza, pero ni mucho menos imbatible y más con el factor cancha a favor. Si las de Cantero superan la eliminatoria, el último obstáculo para llegar a la final sería el Girona, el flamante líder de la Liga. Ese enfrentamiento, ya sin el factor cancha, será el decisivo. La dificultad subiría un par de escalones, pero también el valor del premio.

El camino a la final

Si el Casademont venciera a las catalanas, se asegurarían la Euroliga y afrontarían la final de la Liga ya sin nada que perder y mucho que ganar ante, si la lógica se impone, el Perfumerías Avenida o, previsiblemente, el Valencia Basket. Pero para que la teoría se haga realidad habrá que pelearlo sobre la cancha, donde Cantero y sus jugadoras todavía tienen un gran margen de mejora. Ni el técnico ni la plantilla estuvieron demasiado acertados en la Copa de la Reina y su recuperación anímica se antoja clave para el último sprint del curso.

Ya con una rotación amplia, a la espera de si Gatling puede volver a jugar o no este año, Cantero deberá encontrar la fórmula para dar un plus más en los duelos decisivos y algunas de sus jugadoras tratar de dar un paso adelante para cerrar de la mejor manera una temporada en la que el Casademont está volviendo a sorprender y a cumplir con creces, pero que por no mostrar su mejor versión en los días clave corre el riesgo de quedar algo deslucida, algo que sería tremendamente injusto viendo la trayectoria del equipo.