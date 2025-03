Porfirio Fisac: "Tenemos que morir en cada partido"

Porfirio Fisac se mantiene en su objetivo personal de conseguir las 13 victorias para asegurar la participación en competición europea. "Si lograse este reto, ya pensaría en el siguiente que son las 15 para luchar por la BCL o la Eurocup, pero hay que ir con los pies en el suelo", afirma el técnico. El siguiente rival es el Lenovo Tenerife, actual segundo clasificado en la ACB, y Fisac sabe de la complejidad del equipo que estará enfrente, pero no duda de que los suyos van a dar todo. "Sabemos de la gran dificultad del rival con un roster muy grande y que toda su plantilla está jugando muy bien. Probablemente, sea uno de los equipos que más tiempo lleven juntos y con el mismo entrenador, por lo que prácticamente se desenvuelven en la pista de memoria. Es un reto muy importante a nivel defensivo, pero nosotros tenemos que morir en cada partido. Sabemos que ellos no se descolocan fácil y tendremos que rozar la perfección para sacarlo adelante", asegura.

El Casademont ha jugado a un gran nivel en los últimos dos encuentros ante el Unicaja y el FC Barcelona, pero el entrenador no quiere que sus jugadores se confíen por el buen rendimiento de estas semanas. "Vamos a jugar para ganar y eso lo tengo absolutamente claro. El equipo se ha tenido que adaptar a diferentes circunstancias y es algo que siempre lleva su tiempo. Cuando parece que estamos mejor nos acabamos relajando y no quiero que nadie se relaje. Él que no dé el máximo va a tener muy complicado tener minutos y cada partido hay que dejarlo todo en el campo", indica. Uno de los beneficios de no jugar en Europa es que "las semanas ahora son muy largas y tenemos mucho tiempo para recuperarnos. Ahora lo único que influye es el día siguiente y dónde hay que jugar y si es en el Príncipe Felipe hay que hacerlo con mucha más energía".

Fisac no oculta la importancia que tiene el Príncipe Felipe para que el Casademont juegue de la mejor manera y saque su mejor versión ante cualquier rival. "Para nosotros es muy importante jugar en casa. Cada día que jugamos aquí es como un gran reto porque es una pista que no perdona, es una afición que exige ver el mejor baloncesto. Cada partido en el Príncipe Felipe no es ganar o perder, lo que sí sé es que el equipo juega de la mejor manera y eso me llena de orgullo", comenta. El último encuentro disputado en la capital aragonesa se saldó con una gran victoria frente a Unicaja, pero el míster afirma que "ningún partido es igual y tenemos bajas que son condicionantes porque Jaime hizo un gran partido ante ellos".

Jugadores como Bell-Haynes o el capitán Santi Yusta han estado comentando esta semana que el equipo quiere estar en los playoffs de final de temporada y el preparador segoviano se siente un poco solo en su pensamiento de ir paso a paso. "Nadie me hace caso (dice entre risas). Creo que hemos tenido una sensación desde inicio de temporada de que se quería llegar a los playoffs y no hemos sabido adaptarnos a jugar por el descenso. Lo más difícil es cuando te cambian el objetivo a mitad de temporada y quiero que mis jugadores tengan las ideas claras. Mi realidad me dice que yo sueño por conseguir Europa, es algo que ya es muy grande para el club", afirma.

Lesiones y su renovación

El técnico ha confirmado que Dimsa "está en el proceso final de su recuperación y para la semana que viene probablemente ya esté disponible" y en el caso de Mencía su disponibilidad la marcará la manera en la que vaya evolucionando su musculatura. Pero, a estas dos bajas ya conocidas se suma la lesión indefinida de Jaime Fernández. "Tiene un edema en el tobillo y es baja indefinida, la última vez que le sucedió le llevó un tiempo largo de recuperación", confirma.

El futuro del entrenador segoviano no se sabe si seguirá ligado a la entidad zaragozana debido a que su contrato finaliza al término de esta temporada. Fisac asegura que no ha habido ninguna conversación respecto a su continuidad y "hasta que no acabe el año no hay nada que hablar, solo pienso en hacerlo lo mejor posible en lo que resta de temporada, es lo único que tengo presente en la cabeza".