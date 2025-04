Casademont Zaragoza: Sulejmanovic, el mejor fichaje

Siempre había sido un jugador fiable, de equipo, de esos que garantizan cada partido unos mínimos que incluyen garra, lucha, esfuerzo, trabajo constante. Nunca había sido el mejor, nunca había rendido como este curso, su segundo en el Casademont Zaragoza. Por eso el club no perdió ni un segundo y en noviembre se aseguró la continuidad de Emir Sulejmanovic por tres campañas más, hasta 2028, atando así una pieza clave. Desde entonces el bosnio lejos de relajarse (si es que esa palabra existe en su vocabulario) ha jugado todavía mejor, alcanzando el más alto nivel de su carrera.

Sulejmanovic ha ido ganando minutos y protagonismo con el paso de la temporada. La lesión de Dubljevic le hizo doblar posiciones, en el cuatro y en el cinco, ahora las bajas de Mencía y, más recientemente, de Jaime Fernández, le obligan a pasar de los 30 minutos de juego. Y su respuesta es dar más y más al equipo, producir en ataque y sumar en defensa hasta convertirse en un jugador total. Un jugador que, a este nivel, sería ahora casi inalcanzable en el mercado para el Casademont. Pero Sulejmanovic está comprometido con Zaragoza hasta 2028.

Su momento es extraordinario. Acumula ya nueve partidos consecutivos en la Liga Endesa sumando más de diez puntos y no bajando de los 14 créditos de valoración. Frente al Unicaja firmó dobles figuras con 18 puntos y 10 rebotes y batió su récord de valoración en la ACB con 29 créditos. Es el mejor reboteador de toda la competición empatado con Ante Tomic (Joventut) con 7 capturas de media por partido. Es el segundo mejor anotador del Casademont con 13,1 puntos por jornada, solo superado por los 14,2 de Bell-Haynes, y el cuarto en valoración, tercero si no se tiene en cuenta a Jilson Bango que ya no está en el equipo.

Un rendimiento tan elevado y de forma tan sostenida no es nada habitual y convierte a Sulejmanovic en uno de los jugadores más en forma de toda la competición. El Príncipe Felipe ya ha coreado su nombre, rendido no solo a su carácter guerrero sino también a todo lo que suma en ambos lados de la pista. Una garantía y un seguro de vida para el equipo.

El jugador bosnio con pasaporte finlandés se había labrado una interesante y sólida carrera en la Liga Endesa pero en Zaragoza ha dado un paso más. Su primera temporada en la capital aragonesa, la pasada, ya fue mejor en números que las seis anteriores que había disputado en Fuenlabrada, Breogán, Tenerife y Bilbao en dos etapas, aunque con una mejora mínima. Esta el crecimiento ha sido exponencial y está doblando algunos de los números que había firmado antes de venir aquí.

En sus ocho temporadas en España nunca había anotado 13,1 puntos, es más, nunca había alcanzado la decena de promedio hasta llegar a Zaragoza. Nunca había capturado 7 rebotes por jornada, lo máximo eran 6,1 en Bilbao, ni había dado 1,3 asistencias, su tope eran 1,1 como jugador de negro. Tampoco había alcanzado nunca los 15 créditos de valoración media, de hecho no había llegado a los diez hasta que empezó a jugar en el Príncipe Felipe. Todos sus topes estadísticos, puntos, rebotes, triples, tapones, asistencias, recuperaciones y valoración, los ha firmado vistiendo de rojo.

El acierto del Casademont Zaragoza apostando por su incorporación en el verano de 2023 quedó demostrado enseguida. Ahora el club ha vuelto a dar un paso a su debido tiempo, anticipándose a cualquier situación, para asegurarse la continuidad del ala-pívot tres temporadas más. Nunca ha estado más de dos años seguidos en el mismo equipo. Tampoco nunca había rendido como lo está haciendo en el Casademont.