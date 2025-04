La contracrónica del Manresa-Casademont: Menos no es más

No, no busquen polémicas. Ni excusas. No las hubo. Ni Porfirio se camufló en ellas. Fue la realidad. Esta vez no recae la culpa en la interpretación de un árbitro. No, esta vez no fue la picardía de Obasohan para forzar una falta dudosa. No, esta vez fue el peso contundente del baloncesto, de un equipo más coral, por ello con más oxigeno para defender y mover la bola cuando más se necesita, que jugó mejor, que te ha ganado los dos partidos y ha digerido mejor la presión en el momento clave. Que son mejores. Punto.

Porque fue el Manresa de Diego Ocampo, otra vez, como hace casi nada, solo tres meses, dejaba al Casademont con su cara marcada de un portazo en la antesala de la Copa del Rey, quien, en esta ocasión apaga la luz del ‘playoff’ y le deja en la oscuridad de navegar sin rumbo hacia un final de temporada con alicientes menores tras acumular una victoria en las últimas seis jornadas. Es lo que hay. No rasquen más.

Y lo que hay es que este Casademont, el de hoy, es un equipo muy cortito, con una rotación reducidísima por las dolencias de los jugadores y por las decisiones de su técnico. Un Casademont que, en esa estrechez de banquillo, terminó electrocutado ante la energía de un Manresa más enchufado como colectivo, alentado por la electricidad de un ambiente comunal y su despliegue mucho más cooperativo a ambos lados de la cancha.

El plan del partido de Porfi iba dirigido a concentrar su poder destructivo sobre Dubljevic, generar desde él, al poste, en continuaciones, abriendo espacios… De ahí ampliar a la recolección gota a gota de Sulejmanovic (cuarto partido por encima de la veintena de valoración por primera vez en su carrera), la capacidad de desborde de Bell-Haynes, la racha de Yusta, esta vez limitada al primer cuarto… Cuando estos no estaban, ir tirando, hasta que pudieses volver… y poco a poco volvían antes y más cansados. Dejen de leer. Nada más.

El Casademont quedó acortado a ello y, en el primer sopapo serio, en el tercer cuarto con cuatro triples y un mate entre Hunt y Alston, la resistencia se fue quebrando pese a sus arrestos competitivos, por la reducción de una rotación que no fue aliviada por la recuperación de Mencía ni la fugaz presencia de Dimsa, titular e inédito en la segunda parte tras resentirse de sus dolencias.

Porfirio apretó el jugo de lo que tenía. Miraba atrás y no veía mucho dónde rascar o lo que veía, como Watson, aporta mucho menos de lo que deberían aportar y no ya en la comparación con la efervescencia de Bango, más rico y más aburrido en Turquía.

Así que entre Dubljevic, Bell Haynes, Yusta y ‘Sule’ tuvieron que torearse esta faena. Entre ellos acapararon 53 de los 83 puntos y 38 de los 63 tiros lanzados en juego. Los cuatro tuvieron que jugar más de 25 minutos -31 acapararon Santi y Emir- y ese carga pesó en la acumulación de pérdidas y en la gestión de los minutos decisivos, fundidos en piernas y en cabeza para compartir mejor la bola, para cargar el rebote y para defender mejor en bloque.

Que no busquen excusas. Que Ocampo jugó con diez. Mucho mejor administrados, eso sí. En Manresa todos tuvieron entre un cuarto y media hora. El Manresa también venía con la misma racha (1-5), con mismas dudas y dilemas, tocados pero no tan vencidos. Ocampo rotó más y mejor. Su banquillo, incluyendo a un Hunt que volvía tras lesión y aportó 23 puntos, dobló al aragonés en anotación (53-25), por dar un reflejo estadístico..

Con esa dura realidad, el Casademont terminó vendido a su suerte, quizá irremediablemente convencido que poco queda por hacer en esta faena, al menos en objetivos nobles, salvo remar en los partidos de casa para mostrar el brillo de su mejor versión , asegurar la plaza europea y esperar a que se dilucide la decisión de Porfirio Fisac, el epicentro de todo, para lo bueno y para lo malo, en este club.